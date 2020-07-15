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رياضة

أتلانتا يفوز على بريشيا 6-2 في الدوري الإيطالي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 حقق فريق أتلانتا فوزًا كبيرًا على ضيفه بريشيا بنتيجة ٦-٢، في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في الجولة ٣٣ من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
سجل سداسية أتلانتا، ماريو بازاليتيش ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق ٢ و٥٥ و٥٨، ومارتن دي رون في الدقيقة ٢٥، وروسلان مالينوفسكي في الدقيقة ٢٨، ودوفان زاباتا في الدقيقة ٣٠، فيما أحرز هدفي بريشيا إرنيستو توريجروسا ونيكولاس سباليك في الدقيقتين ٨ و٨٣.
الفوز رفع رصيد أتالانتا إلى ٧٠ نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد بريشيا عند ٢١ نقطة في المركز التاسع عشر.
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