أتلانتا يفوز على بريشيا 6-2 في الدوري الإيطالي

حقق فريق أتلانتا فوزًا كبيرًا على ضيفه بريشيا بنتيجة ٦-٢، في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في الجولة ٣٣ من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل سداسية أتلانتا، ماريو بازاليتيش ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق ٢ و٥٥ و٥٨، ومارتن دي رون في الدقيقة ٢٥، وروسلان مالينوفسكي في الدقيقة ٢٨، ودوفان زاباتا في الدقيقة ٣٠، فيما أحرز هدفي بريشيا إرنيستو توريجروسا ونيكولاس سباليك في الدقيقتين ٨ و٨٣.

الفوز رفع رصيد أتالانتا إلى ٧٠ نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد بريشيا عند ٢١ نقطة في المركز التاسع عشر.