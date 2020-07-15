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منوعات

لتخفيف الأعباء المالية.. إندونيسي يجبر ابنته على الزواج من رجل أكبر منها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قد تظن أن الواقعة التالية، فكرة قديمة من العصور البالية؛ لأنها تعبر عن شخص يفكر بطريقة رجعية وقديمة للغاية، وهي تزويج ابنته القاصر؛ لعدم القدرة على الإنفاق عليها. 

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أجبر أب، في اندونيسيا، ابنته البالغة من العمر 12 عامًا على الزواج من شخص يبلغ من العمر 45 عامًا؛ بسبب عدم قدرته على الإنفاق عليها . 

وحسب ما ورد في الصحيفة، قال الأب إنه قرر ذلك؛ بناء على رغبة ابنته في التعلم ، و لم يكن لديه أي فرصة للحصول على المال سوى أن يعرض على رجل كبير في السن، الزواج منها والتكفل بكل المصاريف . 

وذكرت أيضا ، أن الزواج تم دون علم الفتاة، وأجبرها والدها على الرحيل إلى منزل ذلك الرجل؛ بعد أن اتفق على المبلغ الذي سيتقاضاه نظير تلك الزيجة .
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