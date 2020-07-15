حمزة ابن الشهيد منسي يوجه رسالة إلى محمد صلاح

نظّمت إدارة نادي الصيد، برئاسة محسن طنطاوي، حفلاً في المقر الرئيسي للنادي بالدقي؛ لتكريم أسرة الشهيد أحمد منسي ، بطل قوات الصاعقة، ومنحهم العضوية الفخرية؛ نظرًا لما قدّمه من تضحيات وبطولات.





وفى هذا الصدد، قال حمزة أحمد منسي ، نجل الشهيد منسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يُقدّمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: “أنا بحب محمد صلاح، ومش هبقى زيُّه، عايز أبقى ظابط”.



