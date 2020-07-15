حمزة ابن الشهيد منسي يوجه رسالة إلى محمد صلاح

نظّمت إدارة نادي الصيد، برئاسة محسن طنطاوي، حفلاً في المقر الرئيسي للنادي بالدقي؛ لتكريم أسرة الشهيد أحمد منسي، بطل قوات الصاعقة، ومنحهم العضوية الفخرية؛ نظرًا لما قدّمه من تضحيات وبطولات.
وفى هذا الصدد، قال حمزة أحمد منسي، نجل الشهيد منسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يُقدّمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: “أنا بحب محمد صلاح، ومش هبقى زيُّه، عايز أبقى ظابط”.
حضر الحفل كل من "محسن طنطاوي رئيس النادي، والمهندس محمد همام نائب رئيس المجلس وإيهاب حشيش أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة محمد العقدة ومحمد الشرقاوى والدكتورة إيمان كريم والمهندس أحمد مجيب والدكتور محمد السحرتى والمهندس حسين أبو السعود، والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي للنادي، والعميد عمرو عتش ومحمد غباشى مساعد المدير التنفيذى بجانب حضور أسرة الشهيد أحمد منسي، حيث منحتهم إدارة النادي العضوية الفخرية ودرع النادي.