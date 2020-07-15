أخبار التوك شو | مذيعة سي بي سي تكشف تفاصيل غرق شقيقتها.. أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ الجيش الليبي، إن الموقف على الأرض بالنسبة لتركيا معقد، مضيفا :"أي تقدم للغزو التركي؛ سيكون صيدا سهلا لسلاح الجو والمدفعية".

وأضاف خالد المحجوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تركيا ضخمت من الهجمة الإعلامية على ليبيا".





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الجهود الكبرى التي بذلت في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أدت إلى تراجع حدة فيروس كورونا، وعدد الحالات، وتراجع الضغط على القطاع الصحي.





وتابع: هناك سيطرة على الموقف ولكن ما زال هناك مرض وفيروس، ويجب أن نستمر في الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات.





وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، تفاصيل الحالة الصحية، للكاتب مكرم محمد أحمد الذى وصل منذ الساعة الـ 6 مساء إلى مستشفى المعادي، وكان في استقباله فريق طبي على أعلى مستوى، وسيظل في غرفة العناية المركزة لعدة أيام.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، إن الجلطة أثرت على ذراعه اليسرى وقدمه اليسرى وفمه، والفريق الطبي يبذل جهودا كبيرة لإزالة الجلطة، وخلال أيام سينتقل لغرفة عادية ليمارس تمارين العلاج الطبيعي ويعود لأسرته ومحبيه".





أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول أن الحريق الذي شبّ بخط خام (شقير- مسطرد) في أول طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي وقع نتيجة حدوث كسر بالخط .





وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم عبر فضائية on أن الزيت الخام ممتد من البحر الأحمر حتى معامل تكرير مسطرد، وحدث تسريب من الخط على عمق متر ونصف من الأرض.





قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن وزارة الري أكدت خلال بياناتها فشل التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأثيوبي حول أزمة سد النهضة، على الرغم من وصول المفاوضات إلى اليوم الحادي عشر.





وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نبض مصر"، الذي يقدمه الإعلامي هشام البقلي، والمذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه يتوقع انصياع إثيوبيا في النهاية إلى توقيع اتفاق مع الجانب المصري والوصول إلى حل للأزمة يرضي كافة الأطراف، وتوقيع اتفاق ملئ سد النهضة ولكن في اللحظات الأخيرة من المفاوضات.





أعلن أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن خدمات الإسعاف ستكون متاحة قريبا عبر تطبيق صحة مصر للمساعدة في الطوارئ.





وقال أيسم صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" سيكون هناك خدمة متاحة على الموبايل للتعامل فى حالات الطوارئ والحوادث".





كشفت أمنية مكرم نجلة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، تفاصيل تعرض والدها الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد لجلطة في المخ.





وقالت مكرم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، اكتشفنا الجلطة لما كنا في الساحل الشمالي، متابعة: "عنده جلطة مأثرة على حركة يده وقدمه ووجهه كان فيه ورم أيضا".



