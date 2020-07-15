لسبب سيدهشك .. عليك إخراج قدمك من تحت الغطاء ليلاً

لماذا يجب عليك إخراج قدمك من تحت الغطاء ليلا؟؛ يكمن السر وراء ما يجعلنا نفعل ذلك في حقيقة أن درجة الحرارة المثالية لنوم جيد في الليل هي 65 درجة فهرنهايت وأقدامنا هي بوابة لتلك البيئة المثالية.





ووفقا لموقع "برايت سايد" تحتوى أقدامنا على رابط بين الشرايين والأوردة على عكس أي جزء آخر من الجسم ، والذي يتسع في درجات الحرارة الدافئة ، مما يسمح لمزيد من الدم بالوصول إلى سطح الجلد من أجل تبريده" وتبقى القدم باردة طوال الليل ونتيجة لذلك ، توازن درجة حرارة أجسامنا نفسها ويمكننا النوم بشكل مريح.



