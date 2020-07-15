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مرأة

لسبب سيدهشك .. عليك إخراج قدمك من تحت الغطاء ليلاً

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:02 ص
النوم
النوم
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لمياء الياسين
لماذا يجب عليك إخراج قدمك من تحت الغطاء ليلا؟؛ يكمن السر وراء ما يجعلنا نفعل ذلك في حقيقة أن درجة الحرارة المثالية لنوم جيد في الليل هي 65 درجة فهرنهايت وأقدامنا هي بوابة لتلك البيئة المثالية.

ووفقا لموقع "برايت سايد" تحتوى أقدامنا على رابط بين الشرايين والأوردة على عكس أي جزء آخر من الجسم ، والذي يتسع في درجات الحرارة الدافئة ، مما يسمح لمزيد من الدم بالوصول إلى سطح الجلد من أجل تبريده" وتبقى القدم باردة طوال الليل ونتيجة لذلك ، توازن درجة حرارة أجسامنا نفسها ويمكننا النوم بشكل مريح.

ومن أجل النوم  يجب أن تنخفض درجة حرارة الجسم بمقدار درجة إلى درجتين. لهذا السبب نكافح للبقاء مستيقظين عندما يكون الجو دافئًا جدًا  وتحاول أجسامنا محاربة الحرارة الزائدة. لذا السبب من الأهمية بمكان أن نحافظ على بعض البرودة في الليل وقد يكون عن طريق إخراج قدمك من تحت الغطاء.
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