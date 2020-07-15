مدرب الإسماعيلي السابق: إيجابيات عودة الدوري أكثر من السلبيات

قال محمود جابر، المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، إن إيجابيات عودة النشاط الرياضى، ستكون أكثر من السلبيات والجميع سيستفيد بكل تأكيد.





وأضاف محمود جابر، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن غياب اللاعبين 5 أشهر عن التدريبات؛ شيء صعب فى كرة القدم، ولذا فإن عودة الدورى لن تكون قوية كما يتوقع البعض.





وأوضح محمود جابر، أن اللاعبين فى حاجة إلى وقت لعودتهم الى مستواهم المعتاد، مضيفًا أن عودة الدورى ستفيد الأندية المشاركة بالبطولات الخارجية، مثل الاهلى وبيراميدز والزمالك بأفريقيا، والإسماعيلي بالبطولة العربية.





وأشار محمود جابر، إلى أن اتحاد الكرة لا يفكر فى مصلحة أندية بعينها، بل يفكر فى الصالح العام، والجبلاية عندما اتخذت قرار العودة؛ كانت تعلم بوجود سلبيات، تتمثل فى ضغط المباريات وتلاحم الموسم المقبل.





وأكد قائلا :" المباريات الرسمية فى الدورى تجهز الأندية المشاركة فى افريقيا، وعودة الدورى ستفيد منتخب مصر خلال مشواره فى الفترة المقبلة".



