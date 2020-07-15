AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الإسماعيلي السابق: إيجابيات عودة الدوري أكثر من السلبيات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قال محمود جابر، المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، إن إيجابيات عودة النشاط الرياضى، ستكون أكثر من السلبيات والجميع سيستفيد بكل تأكيد.

وأضاف محمود جابر، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن غياب اللاعبين 5 أشهر عن التدريبات؛ شيء صعب فى كرة القدم، ولذا فإن عودة الدورى لن تكون قوية كما يتوقع البعض.

وأوضح محمود جابر، أن اللاعبين فى حاجة إلى وقت لعودتهم الى مستواهم المعتاد، مضيفًا أن عودة  الدورى ستفيد الأندية المشاركة بالبطولات الخارجية، مثل الاهلى وبيراميدز والزمالك بأفريقيا، والإسماعيلي بالبطولة العربية.

وأشار محمود جابر، إلى أن اتحاد الكرة لا يفكر فى مصلحة أندية بعينها، بل يفكر فى الصالح العام، والجبلاية عندما اتخذت قرار العودة؛ كانت تعلم بوجود سلبيات، تتمثل فى ضغط المباريات وتلاحم الموسم المقبل.

وأكد قائلا :" المباريات الرسمية فى الدورى تجهز الأندية المشاركة فى افريقيا، وعودة الدورى ستفيد منتخب مصر خلال مشواره فى الفترة المقبلة".

https://www.youtube.com/watch?v=dda7_fRSEZg
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي بطل الدوري.. والزمالك في الكونفدرالية.. سعفان الصغير يوضح.. فيديو

أسامة خليل: إلغاء الدورى أفضل والجبلاية تتحمل التكاليف حال استئنافه

ديسابر: تجربتي مع الإسماعيلي رائعة وأتطلع للعودة إلى مصر .. فيديو

طارق العشري يكشف تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة بالمديرين الفنيين.. فيديو

نجم الدراويش.. خطاب المسابقات يحسم إشكالية ملعب المصري والإسماعيلي فى الدوري

نحتاج شهرين للإعداد.. أبو جريشة: الأهلى والزمالك وبيراميدز لن يتأثروا بضغط المباريات

ترشيحاتنا

مدرب أحمال المنتخب السابق: الحضري استثنائي ومن الصعب تقييم محمد صلاح.. فيديو

الصديقان.. تحركات سريعة من كرم جبر لإنقاذ مكرم محمد أحمد.. اتصالات بالرئاسة والدفاع.. نقله بإسعاف طائر إلى المعادي العسكري.. ونجلته تؤكد استقرار حالته

مكياج سموكي .. سوسن بدر تبهر متابعيها بـ لوك جديد.. شاهد

بسبب طلب غريب من والدته.. عريس يتأخر على حفل الزفاف ساعة

العربية: تحرك تركي بالقرب من سرت.. والقاهرة تتابع التطورات عن كثب

فوائد غير متوقعة للجسم عند تناول نخاع العظام

AdvertisementS

أول رد من وزير التموين على الزمالك بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

مدرب أحمال المنتخب السابق: الحضري استثنائي ومن الصعب تقييم محمد صلاح.. فيديو

أخبار الرياضة.. رحيل طارق يحيى عن قناة الزمالك.. تونس تنتظر تكليف الاتحاد الأفريقي.. قلق في الأهلي بسبب جونيور آجاي

بعد بطولة أفريقيا.. الأهلي يتجه لبيع أليو بادجي

أخبار الزمالك | رحيل طارق يحيي عن القناة .. وحمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون .. رفض عودة حميد أحداد

الجنايني: حزنت من موقف الأهلي حول القمة 119.. وملايين السوبر المصري أنعشت خزينة الاتحاد

حمزة ابن الشهيد منسي يوجه رسالة إلى محمد صلاح

عندك ولاد .. إيفيهات وضعت طارق يحيى على قمة التريند قبل رحيله عن برنامج زملكاوي

الزمالك يتقدم بطلب رسمي لرفع عقوبات السوبر عن لاعبيه

المقاصة تكشف حقيقة بيع النادي ورحيل إيهاب جلال.. فيديو

عمرو الجنايني: انتهى زمن التجاوز وارتكاب الأخطاء دون توقيع العقاب

أخبار الأهلي.. الإدارة تطلب إزالة لافتات «نادي القرن» من محيط الزمالك.. مصير باهر المحمدي من الانتقال للفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد