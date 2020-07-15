حجازي متقال: لم استقر على أغنية كليبي الجديد

قال المطرب حجازي متقال، انه انتهي من تصوير أغنيتين الأولى بعنوان "شيكالامو بل لاتيه " من كلمات وليد مفتي وألحان أحمد يوسف وتوزيع أحمد عاطف ، والثانية عبارة عن فلكلور توزيع أحمد عاطف.





واوضح متقال لـ "صدى البلد" قائلا : لم أستقر حتى الان على الأغنية التي سوف يتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب خاصة أن العمليين بهم العديد من المفأجات .





وتابع قائلا : أحرص الفترة القادمة علي تصوير أعمالي داخل مصر وبالأخص الأماكن السياحية لكي يعرف الجميع أهمية هذه الأماكن وكنوع لترويج السياحة.



