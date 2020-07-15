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فن

حجازي متقال: لم استقر على أغنية كليبي الجديد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
قال المطرب حجازي متقال، انه انتهي من تصوير أغنيتين الأولى بعنوان "شيكالامو بل لاتيه " من كلمات وليد مفتي وألحان أحمد يوسف وتوزيع أحمد عاطف ، والثانية عبارة عن فلكلور توزيع أحمد عاطف.

واوضح متقال لـ "صدى البلد" قائلا : لم أستقر حتى  الان على الأغنية التي سوف يتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب خاصة أن العمليين بهم العديد من المفأجات.

وتابع قائلا : أحرص الفترة القادمة علي تصوير أعمالي داخل مصر وبالأخص الأماكن السياحية لكي يعرف الجميع أهمية هذه الأماكن وكنوع لترويج السياحة.

يذكر أن آخر أعماله ألبوم "طعم التوت" والذى تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.
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