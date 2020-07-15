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فن

نفاد تذاكر حفل مسار إجباري في دار الأوبرا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلن فريق مسار إجبارى، عن نفاد جميع تذاكر حفلهم الغنائى على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو فى تمام الساعة الثامنة مساء، الذى يأتى ضمن برنامج الحفلات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية بعد عودة النشاط الفنى، وكذلك احتفالاً بمرور 15 عاما على تأسيسهم.

وكتب الحساب الرسمى لمسار إجبارى، عبر انستجرام: "‫التذاكر خلصت.. ‫نشوفكم الأسبوع الجاى فى دار الأوبرا المصرية"، حيث من المقرر حضور عدد من الجماهير يقدر بنسبة 25%، تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مع إلزامهم ارتداء الكمامة.

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان الكبير محمد منير، الموسيقار الكبير عمر خيرت، المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى الجاز يحيى خليل.
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