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أخبار البلد

السكك الحديدية تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:05 ص
تأخيرات القطارات
تأخيرات القطارات اليوم
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حمادة خطاب
أعلنت هيئة السكك الحديدية، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، 15 يوليو، نظرا لما تنجزه هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ووجهت الهيئة، اعتذارا لجمهور المسافرين، عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات، في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

كما أهابت الهيئة، بالمسافرين، اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
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