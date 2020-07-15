AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تقام اليوم الاربعاء، 15-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وتأتي مباراة ليفربول مع أرسنال هي الأبرز في مواجهات اليوم.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم
 
مانشستر سيتى ضد بورنموث 7:00 على قناة beIN SPORT HD 2

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5

بيرنلى ضد وولفرهامبتون 700 على قناة beIN SPORT HD 7

آرسنال ضد ليفربول 9:15 على قناة beIN SPORT HD 2


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
 
بولونيا ضد نابولى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 4

ميلان ضد بارما 7:30 على قناة beIN SPORT HD 6

سامبدوريا ضد كاليارى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 7

ليتشى ضد فيورنتينا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 7

روما ضد هيلاس فيرونا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 6

أودينيزى ضد لاتسيو 9:45 على قناة beIN SPORT HD 8

ساسولو ضد يوفنتوس 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 -6- 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2020 والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على ليتشي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 - 7- 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

كانت مرهقة وفيها رهبة.. «رنا رئيس» تتحدث عن تجربة التمثيل مع غادة عبد الرازق وخالد الصاوي

عمرو الجنايني: انتهى زمن التجاوز وارتكاب الأخطاء دون توقيع العقاب

الزمالك يتقدم بطلب رسمي لرفع عقوبات السوبر عن لاعبيه

أول رد من وزير التموين على الزمالك بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

أستاذة مناعة تحذر من شرب القهوة في الطقس الحار.. تفاصيل

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

AdvertisementS

أول رد من وزير التموين على الزمالك بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

بدون جمهور.. الجبلاية تكشف مصير استضافة مصر لمباريات دوري الأبطال.. فيديو

بعد بطولة أفريقيا.. الأهلي يتجه لبيع أليو بادجي

أخبار الرياضة.. رحيل طارق يحيى عن قناة الزمالك.. تونس تنتظر تكليف الاتحاد الأفريقي.. قلق في الأهلي بسبب جونيور آجاي

الجنايني: حزنت من موقف الأهلي حول القمة 119.. وملايين السوبر المصري أنعشت خزينة الاتحاد

مدرب أحمال المنتخب السابق: الحضري استثنائي ومن الصعب تقييم محمد صلاح.. فيديو

حمزة ابن الشهيد منسي يوجه رسالة إلى محمد صلاح

الزمالك يتقدم بطلب رسمي لرفع عقوبات السوبر عن لاعبيه

المقاصة تكشف حقيقة بيع النادي ورحيل إيهاب جلال.. فيديو

عمرو الجنايني: انتهى زمن التجاوز وارتكاب الأخطاء دون توقيع العقاب

أخبار الأهلي.. الإدارة تطلب إزالة لافتات «نادي القرن» من محيط الزمالك.. مصير باهر المحمدي من الانتقال للفريق

هدفي الحصول على منصب باتحاد الكرة .. مجدي عبد الغني: فشلي في انتخابات الأهلي سبب لي صدمة شديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد