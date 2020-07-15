مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء، 15-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتأتي مباراة ليفربول مع أرسنال هي الأبرز في مواجهات اليوم.
مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم
مانشستر سيتى ضد بورنموث 7:00 على قناة beIN SPORT HD 2
نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5
بيرنلى ضد وولفرهامبتون 700 على قناة beIN SPORT HD 7
آرسنال ضد ليفربول 9:15 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
بولونيا ضد نابولى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 4
ميلان ضد بارما 7:30 على قناة beIN SPORT HD 6
سامبدوريا ضد كاليارى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 7
ليتشى ضد فيورنتينا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 7
روما ضد هيلاس فيرونا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 6
أودينيزى ضد لاتسيو 9:45 على قناة beIN SPORT HD 8
ساسولو ضد يوفنتوس 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4