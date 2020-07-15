مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء، 15-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتأتي مباراة ليفربول مع أرسنال هي الأبرز في مواجهات اليوم.



