بالبصق عليها.. عامل ينظف عربات التسوق داخل سوبر ماركت بأمريكا.. فيديو





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن إحدى المواطنات في متجر للتسوق في ولاية فلوريدا الأمريكية، التقطت مقطع فيديو مقززًا وكارثيًا لعامل نظافة يبصق على الأرفف؛ للتأكد من تنظيفها .





وظهر ذلك العامل في الفيديو، و هو يبصق على الأرفف والرذاذ ينبعث من فمه و يتركه على الأرفف، ولم يكن يرتدي الكمامة الخاصة به .





وأثار ذلك المقطع غضب رواد التواصل الإجتماعي واعتبروا ما قام به العامل حتى لو كان بحسن نية فهو جريمة يعاقب عليها القانون في الوقت الحالي ، فقد يكون سببًا في انتشار فيروس كورونا و غلق ذلك المكان و عزل كل من فيه .





يعيش العالم حالة من الحذر بشأن فيروس كورونا، فالجميع يخشى من العدوى والإصابة بالفيروس من خلال الرذاذ والاحتكاك المباشر وارتداء الكمامة، ولكن ما زال بعض الأشخاص يقومون بأفعال غير صحيحة وغير علمية بالمرة.