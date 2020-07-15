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فن

نشرة السوشيال ميديا | أروى جودة على البحر بـ كاش مايوه.. وفرحة راغب علامة باصطياد سمكة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشرت الفنانة أروى جودة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها على الشاطئ بالكاش مايوه، بجوار قطة . 

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة "فيسبوك وتويتر" خلال الأيام الماضية، خبر اعتراف جادا بينكيت سميث , لزوجها النجم العالمي ويل سميث، بخيانتها له . 
وتفاعل المصريون مع الخبر بشكل كبير وملحوظ  ولكن لابد من ظهور خفة الدم فى تلك المواقف وانهال عدد كبير من الكوميكس على هذا الخبر . 

شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها، بصورة جديدة لها من عطلتها الصيفية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

احتفلت الفنانة زينه , بعيد ميلاد صديقتها، بنشر صور لهما، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " .

نشر الفنان راغب علامة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" فيديو جديدًا له من على متن مركب، ظهر فيه وهو يصطاد سمكة كبيرة. 
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