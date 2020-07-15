نشرة السوشيال ميديا | أروى جودة على البحر بـ كاش مايوه.. وفرحة راغب علامة باصطياد سمكة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





نشرت الفنانة أروى جودة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها على الشاطئ بالكاش مايوه، بجوار قطة .





تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة "فيسبوك وتويتر" خلال الأيام الماضية، خبر اعتراف جادا بينكيت سميث , لزوجها النجم العالمي ويل سميث، بخيانتها له . وتفاعل المصريون مع الخبر بشكل كبير وملحوظ ولكن لابد من ظهور خفة الدم فى تلك المواقف وانهال عدد كبير من الكوميكس على هذا الخبر .





شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها، بصورة جديدة لها من عطلتها الصيفية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





احتفلت الفنانة زينه , بعيد ميلاد صديقتها، بنشر صور لهما، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " .



