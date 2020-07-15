حدث ليلاً | الجيش الليبي يؤمن الحدود مع مصر.. «العدل الدولية» تتجاهل مزاعم قطر المرفوضة من دول الرباعي العربي

علّق علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على القضية المثارة حاليًا من رئيس الزمالك مرتضى منصور حول لقب نادي القرن الذي يطالب به القلعة البيضاء من الأهلي صاحب المُسمي.

أردوغان ، بمعرفته المسبقة بانقلاب 2016؛ ليكشف تفاصيل جديدة حول المسرحية التي يستغلها الرئيس التركي لقمع معارضيه. اتهم قيادي بالمعارضة التركية، الرئيس رجب طيب، بمعرفته المسبقة بانقلاب 2016؛ ليكشف تفاصيل جديدة حول المسرحية التي يستغلها الرئيس التركي لقمع معارضيه.





سفير مصر في لاهاي: «العدل الدولية» لم تتطرق لمزاعم قطر المرفوضة من دول الرباعي العربي أكد أمجد عبد الغفار، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي، أن الأحكام الصادرة، الثلاثاء، من محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ اقتصرت فقط على معالجة مسائل إجرائية تتعلق بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني، ولكن لم تفصل المحكمة في الجوانب الموضوعية للنزاع.