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أخبار البلد

حدث ليلاً | الجيش الليبي يؤمن الحدود مع مصر.. «العدل الدولية» تتجاهل مزاعم قطر المرفوضة من دول الرباعي العربي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

قالت الإعلامية ريهام إبراهيم، إن كل شخص يريد أن يسافر ويتمتع بـ البحر، ولكن توخي الحذر أمر مهم، موضحة "لازم نخلى بالنا من نفسنا وعلى أطفالنا".

علّق علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على القضية المثارة حاليًا من رئيس الزمالك مرتضى منصور حول لقب نادي القرن الذي يطالب به القلعة البيضاء من الأهلي صاحب المُسمي.

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الجيش الوطني الليبي اتخذ خطوات تأمينية كبيرة للمنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بمنظومات الدفاع الجوي المتطورة "إس 300".

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة "فيسبوك وتويتر" خلال الأيام الماضية، خبر اعتراف جادا بينكيت سميث , لزوجها النجم العالمي ويل سميث، بخيانتها له . 

اتهم قيادي بالمعارضة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان ، بمعرفته المسبقة بانقلاب 2016؛ ليكشف تفاصيل جديدة حول المسرحية التي يستغلها الرئيس التركي لقمع معارضيه.

سفير مصر في لاهاي: «العدل الدولية» لم تتطرق لمزاعم قطر المرفوضة من دول الرباعي العربيأكد أمجد عبد الغفار، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي، أن الأحكام الصادرة، الثلاثاء، من محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ اقتصرت فقط على معالجة مسائل إجرائية تتعلق بمدى اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني، ولكن لم تفصل المحكمة في الجوانب الموضوعية للنزاع.

تقام اليوم الاربعاء، 15-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

حمزة ابن الشهيد منسي يوجه رسالة إلى محمد صلاح
نظّمت إدارة نادي الصيد، برئاسة محسن طنطاوي، حفلًا في المقر الرئيسي للنادي بالدقي؛ لتكريم أسرة الشهيد أحمد منسي، بطل قوات الصاعقة، ومنحهم العضوية الفخرية؛ نظرًا لما قدّمه من تضحيات وبطولات.

قال  العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ الجيش الليبي، إن  الموقف على الأرض بالنسبة إلى تركيا معقد|، مضيفا :"أي تقدم للغزو التركي  سيكون صيد  سهل لسلاح الجو والمدفعية".

قالت أمنية مكرم محمد أحمد ابنة الكاتب مكرم محمد أحمد، إن والدي وصل إلينا الساحل الشمالي أمس وبعدها تفاجأنا أن يده بها مشكلة وأكدت أنها كانت تؤلمه منذ 3 أيام وهو لم يفصح لأحد.

تحشد تركيا آلاف المرتزقة في ليبيا لدعم ميليشيات الوفاق حال اندلاع معركة في سرت والجفرة، حسبما تؤكد مختلف المصادر، رغم المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار، بالتزامن مع دعوة البرلمان الليبي للجيش المصري التدخل لوقف أي عدوان خارجي يهدد أمن البلدين.

أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد- الشيوخ- الروسي، فلاديمير جباروف، أن تدخل الجيش المصري في النزاع في ليبيا يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية.

قرّر مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية في تونس، سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، وسط توتر في المشهد السياسي بالبلاد.
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