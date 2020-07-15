أخبار العلوم والتكنولوجيا.. WhatsApp يعود للعمل بشكل طبيعي.. سناب شات يتحدى تيك توك بهذه الميزة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاءت كالآتي:



