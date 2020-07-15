أخبار العلوم والتكنولوجيا.. WhatsApp يعود للعمل بشكل طبيعي.. سناب شات يتحدى تيك توك بهذه الميزة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاءت كالآتي:
تتسارع الهواتف الذكية في إصدار هواتف بسرعة شحن فائقة وبطاريات تتميز بعمر طويل في الاستخدام، وكانت شركة شاومى قد قدمت العام الماضى أول هاتف بشحن سريع يصل ل 100 واط، ومنذ أيام أعلنت قامت شركة أوبو عن هاتف بشاحن سريع قدرته 125 واط، وقررت شركة Vivo فيفو الصينية دخول هذا السباق.
يقوم باستخدام تطبيق واتسآب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، حيث يعد تطبيق المراسلة الأكثر شعبية بين المستخدمين، كما يتم استخدامه لعدد كبير من الأغراض، والتى تشمل العمل ومراسلة الأصدقاء وغيرها .
أصاب منذ قليل عطل مفاجئ تطبيق التراسل المجاني الفوري الأشهر في العالم واتسآب WhatsApp، بعدما أبلغ المستخدمون بعدم تمكنهم من إرسال رسائل أو استقبال أي رسائل بينهم وبين أصدقائهم.
عاد تطبيق المراسلات الفورية المجانية الاشهر فى العالم WhatsApp واتسآب للعمل بشكل طبيعي، بعد إصلاح العطل الفنى المفاجئ الذى أصابه لدقائق معدودة وأوقف خدمات إرسال أو استقبال أي رسائل بين المستخدمين.
في قرار مفاجئ وسريع، قامت المملكة المتحدة بحظر شركة Huawei هواوى الصينية وسحب جميع معداتها لشبكات تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G في البلاد، وذلك بحلول عام 2027.
يختبر تطبيق Snapchat سناب شات ميزة جديدة لتحدى تطبيق تيك توك، حيث تعتبر الميزة تجربة جديدة تسمح للمستخدمين بالتنقل عبر فيديوهات سناب شات بعدد من الإيماءات، وكذلك لاستكشاف تنسيقات بصرية مختلفة.
أرسلت مجموعة من المشرعين في مجلس النواب الأمريكي، الكونجرس، رسالتين رسميتين إلى مديرى شركتى أبل Apple وجوجل Google، وذلك لاستخدام سلطاتهما في منع أى تطبيقات أجنبية على متجري التطبيقات الخاصين بهما.
تعهدت شركة جوجل Google بعدم استخدام البيانات الصحية لمستخدمى تطبيق اللياقة البدنية الشهير Fitbit لمساعدتها على استهداف المستخدمين عن طريق الإعلانات أو محاولة الوصول لمعلومات خاصة أو حساسة؛ بعد اتجاه عدد من مسئولى الاتحاد الأوروبى للتحقيق مع الشركة بسبب استحواذها على التطبيق.
مع ارتفاع أسعار الهواتف وكثرة الإصدارات الموجودة في السوق، يواجه مشترو الهواتف حيرة كبيرة عند اختيار هاتف ذكى بسعر متوسط وبإمكانات كبيرة، وتعتبر فئة الهواتف الذكية أقل من 5000 جنيه هي مناسبة من حيث الإمكانيات، والسعر بالنسبة للعديد، ويتوفر منها هواتف لسامسونج، وأوبو، وهونر، وذكر موقع CNET أفضل هواتف ذكية أقل من 5000 جنيه في 2020 .