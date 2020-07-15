AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا للدورى.. الحكام تتأهب لإجراء اختبارات الوزن فى جميع المناطق

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
تتأهب اللجان الفرعية للحكام التابعة لمناطق كرة القدم فى ربوع محافظات الجمهورية لإجراء اختبارات الوزن الخاصة بقضاة الملاعب استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قامت بإسناد مهام القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج عقب استقالة جمال الغندور من منصبه.

ومن المنتظر قيام اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان بإخطار المناطق الفرعية بتحديد موعد من أجل إجراء اختبار الوزن للحكام تحت إشراف الجبلاية اتباعا لمبدأ الشفافية وعدم منح الفرصة لوجود أى تحايل فى الاختبارات.

وسبق للجنة الرئيسية للحكام أن أرسلت فاكسات إلى اللجان الفرعية للحكام فى جميع المناطق فى ربوع الجمهورية بالاستعداد لإجراء اختبارات الوزن قبل الدخول فى معسكر تدريبي استعدادا لاستكمال بطولة الدورى الممتاز يوم ٦ أغسطس القادم.

يذكر أن الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج، القائمين بأعمال لجنة الحكام، فى انتظار عقد جلسة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من أجل حسم تشكيل بقية الأعضاء المعاونين، إضافة إلى اللجنة الفنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة الحكام تواصل صرف المستحقات المالية المتأخرة للمظاليم والدورى

اتحاد الكرة يصرف مليون جنيه للحكام والمراقبين فى 9 مناطق بالمحافظات

اتحاد الكرة يواصل صرف مستحقات حكام المناطق المتأخرة

اتحاد الكرة يصرف مستحقات حكام الوادى الجديد المتأخرة.. غدا

اتحاد الكرة ينتهى من صرف 7.25 مليون جنيه لحكام الدوري والمناطق

استعدادا للدوري.. اتحاد الكرة يرسل فاكسات للمناطق لإجراء اختبار وزن للحكام

ترشيحاتنا

أغربها الجوع.. إشارات من الجسم تشير لتناولك الكثير من السكر

ماكنتش عايز أمد إيدي.. أيمن سعد كفيف يعمل شيَّالًا يحكي قصته بعد انتشار فيديو له عبر مواقع التواصل.. فيديو

5 مضادات حيوية طبيعية لعلاج التهابات الجسم

أخبار التوك شو | مذيعة سي بي سي تكشف تفاصيل غرق شقيقتها.. أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

في ذكرى ميلاده.. سراج منير ترك الطب بسبب الفن

نشرة الفن| المصريون يدعمون ويل سميث بعد خيانة زوجته له.. ونيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور

AdvertisementS

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

أول رد من وزير التموين على الزمالك بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

أخبار الرياضة.. وزير التموين يحدد موعد الرد على الزمالك بشأن لقب نادي القرن.. والأهلي يستغنى عن أليو بادجي في هذا التوقيت

بدون جمهور.. الجبلاية تكشف مصير استضافة مصر لمباريات دوري الأبطال.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

بعد بطولة أفريقيا.. الأهلي يتجه لبيع أليو بادجي

حمزة ابن الشهيد منسي يوجه رسالة إلى محمد صلاح

الجنايني: حزنت من موقف الأهلي حول القمة 119.. وملايين السوبر المصري أنعشت خزينة الاتحاد

مدرب أحمال المنتخب السابق: الحضري استثنائي ومن الصعب تقييم محمد صلاح.. فيديو

هدفي الحصول على منصب باتحاد الكرة .. مجدي عبد الغني: فشلي في انتخابات الأهلي سبب لي صدمة شديدة

رجب بكار والمثلوثي يحسمان مصير حازم إمام مع الزمالك.. فيديو

بسبب كورونا .. اتجاه فى الجزائر لإلغاء الدورى والفاف يحسم الملف بالتصويت اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد