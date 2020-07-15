استعدادا للدورى.. الحكام تتأهب لإجراء اختبارات الوزن فى جميع المناطق

تتأهب اللجان الفرعية للحكام التابعة لمناطق كرة القدم فى ربوع محافظات الجمهورية لإجراء اختبارات الوزن الخاصة بقضاة الملاعب استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قامت بإسناد مهام القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج عقب استقالة جمال الغندور من منصبه.





ومن المنتظر قيام اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان بإخطار المناطق الفرعية بتحديد موعد من أجل إجراء اختبار الوزن للحكام تحت إشراف الجبلاية اتباعا لمبدأ الشفافية وعدم منح الفرصة لوجود أى تحايل فى الاختبارات.





وسبق للجنة الرئيسية للحكام أن أرسلت فاكسات إلى اللجان الفرعية للحكام فى جميع المناطق فى ربوع الجمهورية بالاستعداد لإجراء اختبارات الوزن قبل الدخول فى معسكر تدريبي استعدادا لاستكمال بطولة الدورى الممتاز يوم ٦ أغسطس القادم.





يذكر أن الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج، القائمين بأعمال لجنة الحكام، فى انتظار عقد جلسة مع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من أجل حسم تشكيل بقية الأعضاء المعاونين، إضافة إلى اللجنة الفنية.