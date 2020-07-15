أخبار الرياضة.. وزير التموين يحدد موعد الرد على الزمالك بشأن لقب نادي القرن.. والأهلي يستغنى عن أليو بادجي في هذا التوقيت

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :







- كشفت تقارير إعلامية عن اتجاه مسئولي النادي الأهلي، لتسويق مهاجم الفريق السنغالي، أليو بادجي؛ عقب نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يشارك فيها المارد الأحمر بالدور نصف النهائي.









- أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه في حالة قيام الاتحاد الأفريقي منح مصر شرف استضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا، يفضل أن تكون المباريات بدون جمهور.









- علّق علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على القضية المثارة حاليًا من رئيس الزمالك مرتضى منصور حول لقب نادي القرن الذي يطالب به القلعة البيضاء من الأهلي صاحب المُسمي.





الزمالك يتقدم بطلب رسمي لرفع عقوبات السوبر عن لاعبيه



