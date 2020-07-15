AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. وزير التموين يحدد موعد الرد على الزمالك بشأن لقب نادي القرن.. والأهلي يستغنى عن أليو بادجي في هذا التوقيت

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


كشفت تقارير إعلامية عن اتجاه مسئولي النادي الأهلي، لتسويق مهاجم الفريق السنغالي، أليو بادجي؛ عقب نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يشارك فيها المارد الأحمر بالدور نصف النهائي.


أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه في حالة قيام الاتحاد الأفريقي منح مصر شرف استضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا، يفضل أن تكون المباريات بدون جمهور.


علّق علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على القضية المثارة حاليًا من رئيس الزمالك مرتضى منصور حول لقب نادي القرن الذي يطالب به القلعة البيضاء من الأهلي صاحب المُسمي.

الزمالك يتقدم بطلب رسمي لرفع عقوبات السوبر عن لاعبيه

 كشف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ان مجلس إدارة الزمالك سيخاطب اتحاد الكرة من أجل رفع عقوبة السوبر الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة| الكاف يكشف مصير مباريات دوري الأبطال.. الزمالك يدعم أبو ريدة في انتخابات الجبلاية.. رضا عبد العال يهاجم طارق حامد

أخبار الرياضة.. ورطة في اتحاد الكرة بسبب الـVAR.. مصير دوري أبطال إفريقيا .. نجم الزمالك: تعلمت المبادئ من الأهلي

أخبار الرياضة.. الأهلي يوقع عقوبة على أجايي.. والوداد المغربي ينفي الدخول في صفقة تبادلية مع الزمالك

أخبار الرياضة.. موليكا يفاجئ جماهير الأهلي.. اتحاد الكرة يكشف موقفه من استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة| كهربا يرد على اتهامات مرتضى منصور.. الأهلي يفرض السرية على الصفقات الجديدة.. بشرى سارة بشأن نهائيات إفريقيا

بدون جمهور.. الجبلاية تكشف مصير استضافة مصر لمباريات دوري الأبطال.. فيديو

ترشيحاتنا

خسائر اقتصادية فادحة.. انقطاع الإنترنت في إثيوبيا يدخل أسبوعه الثالث

داوم عليها.. 5 أدعية قرآنية وذكر واحد لمن حرم من الإنجاب

كم أشتاق لحضنك.. أحمد فلوكس يتذكر والدته بكلمات مؤثرة.. شاهد

بتروتريد تمد فترة قراءة عدادات الغاز المنزلي.. لهذه الأسباب

نشرة الفن| المصريون يدعمون ويل سميث بعد خيانة زوجته له.. ونيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور

أغربها الجوع.. إشارات من الجسم تشير لتناولك الكثير من السكر

AdvertisementS

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

أول رد من وزير التموين على الزمالك بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

أخبار الرياضة.. وزير التموين يحدد موعد الرد على الزمالك بشأن لقب نادي القرن.. والأهلي يستغنى عن أليو بادجي في هذا التوقيت

بدون جمهور.. الجبلاية تكشف مصير استضافة مصر لمباريات دوري الأبطال.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

بعد بطولة أفريقيا.. الأهلي يتجه لبيع أليو بادجي

حمزة ابن الشهيد منسي يوجه رسالة إلى محمد صلاح

الجنايني: حزنت من موقف الأهلي حول القمة 119.. وملايين السوبر المصري أنعشت خزينة الاتحاد

مدرب أحمال المنتخب السابق: الحضري استثنائي ومن الصعب تقييم محمد صلاح.. فيديو

هدفي الحصول على منصب باتحاد الكرة .. مجدي عبد الغني: فشلي في انتخابات الأهلي سبب لي صدمة شديدة

رجب بكار والمثلوثي يحسمان مصير حازم إمام مع الزمالك.. فيديو

بسبب كورونا .. اتجاه فى الجزائر لإلغاء الدورى والفاف يحسم الملف بالتصويت اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد