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سيارات

في السعودية.. استخدام الفرامل مخالفة مرورية عقوبتها تصل لــ 500 ريال

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:25 ص
الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور السعودي
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محمود نوفل
كشفت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية السعودية أن استخدام الفرامل بشكل مفاجئ يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون السعودي بعقوبة تتراوح بين 300 و500 ريال سعودي.


وشددت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على ضرورة استخدام الفرامل عند الضرورة فقط.


في سياق متصل، حذرت الإدارة العامة للمرور من يتكاسل عن دفع الغرامات التي تُفرض عليه نتيجة مخالفات مرورية، حيث أكدت أن المخالِف الذي تتراكم عليه المخالفات (قيمتها 20 ألف ريال فأكثر)، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بها دون سدادها، يُبلَّغ بوجوب السداد خلال 30 يومًا، ويُحال للمحكمة المختصة في حال عدم السداد.


وقالت إدارة المرور في حسابها الرسمي على "تويتر": "تنص المادة الـ٧٥ من نظام المرور، الفقرة الـ٣، على أنه يجب تنبيه المخالِف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات، وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بها دون سدادها، ويُبلَّغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدِّد يُحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات".
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