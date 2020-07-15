القمر الإسرائيلي أوفيك 16 يبدأ بإرسال أول صور من الفضاء

أكدت قناة "كان" العبرية، أن مهندسي وزارة الدفاع الإسرائيلية والصناعات الجوية، تلقوا صورًا أولية بجودة عالية من القمر الصناعي (أوفيك 16) والذي تم إطلاقه إلى الفضاء الأسبوع الماضي.

ومنذ إطلاق القمر الاصطناعي، قام المهندسون بإجراء فحوصات شاملة لتشغيل جميع منظومات القمر بشكل تدريجي.

وقالت القناة إن الفحوص ستستمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمهيدًا لدخول القمر الصناعي المرحلة العملياتية.

وأشارت إلى أن القمر الصناعي "اوفيك 16" مجهز بأحدث المنظومات الاستطلاعية لمراقبة ما يجري في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص وأنه يرصد ما يجري على الارض بدقة عالية.



