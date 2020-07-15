حكم تاريخي بحق المرأة السعودية| تفاصيل

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حالة من الجدل مابين روادها - بعد صدور حكم قضائي بشأن تغيب إحدى النساء وتأكيد حقها في السكن المستقل -، حيث يرون في القرار رد حق للنساء وتعزيز للثقة فيهن وإنهاء معاناة الكثيرات .





ووفق صحيفة مكة الإلكترونية فقد اشاد المحامي عبد الرحمن اللاحم بالحكم الصادر عن القضاء السعودي حيث قال "حكم (تاريخي) بشأن قضية تغيب كان لنا الشرف في إدارتها ، ويؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل؛ ليست جريمة تستحق التعزير".





وعبر عن سعادته الغامرة بما حققه من إنتصار لصالح المرأة السعودية حيث أوضح قائلا "أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصصا مأساوية للنساء، تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون".





وذكر أن النائب العام السعودي كان قد أصدر تعميمًا قبل فترة بعدم تلقي أي بلاغ متعلق بالتغيب أو أي بلاغ يقيد حرية المرأة أو ينتهك خصوصيتها، لافتا الي ان المملكة تعيش مرحلة تحول تاريخية، المجد لقائد هذه الرؤية.





ومن جانبهم غرًد مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث قالت ملاك " مستغربة من الذين يقولون ما لنا إلا بيت أهلنا ولا أدري ليس غصبا عليكن أن تهربوا من أهلكن. بالعكس أرى أن هذا القرار وقف أكثر شيء مع المعنفات المضطهدات والمطلقات، بعض الأهل يتضايقون من وجود البنت".





وغرًد حساب أخر يُدعي فهد "من وجهة نظري بعيدًا عن الاستثناءات أرى أنه قرار صائب لعدة أمور منها أن بعض الآباء لديه اضطرابات عقلية أو أنه يتعاطى مخدرات فمجرد خروج بنته للتسوق أو للمقهى تتعرض للتعنيف والتهديد ، بعض الآباء متشددون وفكرهم بدائي فخروج بنته فقط يعتبر فضيحة بالنسبة له.