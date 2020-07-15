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رياضة

نابولى في مهمة سهلة أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:23 ص
نابولى
نابولى
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عبدالله هشام
يحل فريق نابولى ضيفا ثقيلا علي منافسه بولونيا اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة ال33 من بطولة الدورى الإيطالي. 

ويسعي فريق نابولى بقيادة جاتوزو المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للتقدم مركز إضافي في جدول الترتيب بعد الأداء القوي الذي قدمه طوال الموسم الحالي حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل 7 لقاءات وخسر 10 مواجهات. 

وبنفس الطموح يدخل فريق بولونيا المباراة بعدما حافظ علي تواجده في الدورى وابتعد عن مراكز الخطر المهدد بالهبوط إلى القسم الثاني حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 9 وخسر 12 مباراة. 

ويحتل فريق بولونيا المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى الايطالى برصيد 42 نقطة بينما جاء فريق نابولى في المركز السادس برصيد 52 نقطة.
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