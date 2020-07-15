مستشفى هليوبوليس يعلن إنهاء العزل وخروج آخر متعافى.. ومدير المستشفى يوضح التفاصيل

مستشفى هليوبوليس يعلن إنهاء العزل وخروج آخر متعافى، لافتا إلى أننا استقبالنا تعليمات من وزارة الصحة بفض حالة العزل فى مستشفى هليوبوليس. قال الدكتور سيد محروس، مدير مستشفى هليوبوليس، إن





وأضاف سيد محروس، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أننا بدأنا حالة التعقيم والتطهير على مدار 3 أيام كاملة.





وأشار إ لى أن المستشفى جاهز من اليوم لاستقبال المرضى فى كافة المجالات والقطاعات المختلفة.



