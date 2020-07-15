مستشفى هليوبوليس يعلن إنهاء العزل وخروج آخر متعافى.. ومدير المستشفى يوضح التفاصيل

قال الدكتور سيد محروس، مدير مستشفى هليوبوليس، إن مستشفى هليوبوليس يعلن إنهاء العزل وخروج آخر متعافى، لافتا إلى أننا استقبالنا تعليمات من وزارة الصحة بفض حالة العزل فى مستشفى هليوبوليس.
وأضاف سيد محروس، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أننا بدأنا حالة التعقيم والتطهير على مدار 3 أيام كاملة.
وأشار إلى أن المستشفى جاهز من اليوم لاستقبال المرضى فى كافة المجالات والقطاعات المختلفة.
وتابع مدير مستشفى هليوبوليس، أننا نستقبل المرضى ونقدم كافة الخدمات الطبية المتاحة فى المستشفى، لافتا إلى أننا جاهزون من اليوم لاستقبال كافة الحالات المرضية.