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رياضة

إي سي ميلان في نزهة أمام بارما بالدوري الإيطالي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:48 ص
ميلان
ميلان
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عبدالله هشام
يستضيف فريق ميلان منافسه بارما اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف علي ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة ال33 من بطولة الدورى الإيطالي. 

ويسعي فريق ميلان لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أملا في سقوط منافسه الجولة الحالية لضمان مركز يؤهله لبطولة الدورى الأوروبي الموسم المقبل. 

ويدخل فريق بارما المباراة بعدما نجح في حجز مركز في منتصف جدول الترتيب مبتعدا عن مراكز الخطر والمهددة بالهبوط للقسم الثاني. 

ويحتل فريق ميلان المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدورى الايطالى برصيد 50 نقطة بينما جاء فريق بارما في المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة.
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