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رياضة

يوفنتوس يسعى لمصالحة جماهيره أمام ساسولو بالدوري الإيطالي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:26 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
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عبدالله هشام
يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على منافسه ساسولو اليوم في تمام الساعة العاشرة الا ربع ضمن منافسات الجولة ال33 من بطولة الدوري الإيطالي. 

ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره بعد التعادل الجولة الماضية امام اتلانتا وكان فريق السيدة العجوز حقق الفوز في 24 مباراة أكثر من أي فريق اخر بالدورى الايطالي وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلهم  وضمن التأهل الي دورى ابطال اوروبا . 

علي جانب اخر يدخل فريق ساسولو المباراة بطموحات كبيرة املا في تحقيق الفوز والحفاظ علي مركزه بالجدول، حيث يأتي لفه فريق فيرونا بفارق نقطتين فقط ويسبقه ميلان بفارق 4 نقاط. 

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الاول في جدول ترتيب الدورى الايطالي برصيد 76 نقطة بينما جاء فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

وتقام اليوم مباريات الجولة ال33 من بطولة الدورى الايطالي حيث يستضيف فريق بولونيا منافسه نابولى ، ويلعب فريق ميلان امام بارما ، وروما ضد فيرونا ، اودنيزي ضد لاتسيو.
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