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محافظات

البحر الأحمر تشكل لجنة لمراجعة تراخيص البناء منذ بداية العام الحالي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن تشكيل لجنة لمراجعة التراخيص التي اصدرت منذ بداية العام الحالي، حتي صدور وقف التراخيص، كذلك اصدار تعليمات لرؤساء المدن بإنجاز الملفات الخاصة بتقنين وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد  بحضور، اللواء محمد بنداري السكرتير العام ، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والمستشار القانوني ورؤساء المدن وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة .

 

 

كما تم التنبيه خلال الاجتماع علي رؤساء المدن بضرورة الاهتمام بالتنسيق الحضاري، وتجميل مداخل المدن والميادين الرئيسية، مؤكدين علي قيام كل مدينة بوضع تصور لتجميل مداخل المدن والميادين ويتم عرضه خلال اجتماع المجلس التنفيذي القادم .

 

 

كذلك ضرورة وضع خطة لإخلاء المناطق العشوائية بمختلف مدن المحافظة، علي أن يتم  نقل منطقتي جبل العفش ومجاهد الاسبوع القادم ، وسيتم إزالة المساكن التي يتم اخلاؤها فورًا، وإنهاء ملف دهان واجهات العمارات خلال شهرين، والاهتمام بالإنارة العامة ، والنظافة ، وكذلك المرور المستمر علي الأسواق وضبط الأسعار  .


 

كما تم تكليف رؤساء المدن بحصر كافة أراضي أملاك الدولة ، واستغلال أصول الدولة ،ومتابعة كافة الأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدن ، مشيرًا أنه سيتم تشكيل إدارة لمتابعة المتأخرات والايرادات بمختلف مدن المحافظة .

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