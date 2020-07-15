كشف حساب بترول أسيوط بالقسم الثانى قبل استئناف الدورى

احتل فريق بترول أسيوط ،المركز الخامس برصيد 24 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل أعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة تعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا.
حصد فريق بترول أسيوط خلالها 24 نقطة محتلا المركز الخامس ،فاز ب7 جولات ،وتعادل ب3 جولات ،وخسر ب 7 جولات ،وسجل18 هدفا ،و استقبل 21 هدفا.
ونستعرض هدافي فريق بترول أسيوط بعد خوض 17 جولة :
مصطفي شلبي 5 أهداف
إيهاب فؤاد 3 أهداف
محمد عدالفتاح "العندليب " هدفين
جدير بالذكر تنتظر أندية القسم الثاني قرارات اتحاد الكرة المصري لتحديد مصير صعود وهبوط الفرق أو إستكمال المسابقة .