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رياضة

كشف حساب بترول أسيوط بالقسم الثانى قبل استئناف الدورى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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رباب الهوارى
احتل فريق بترول أسيوط ،المركز الخامس برصيد 24 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل أعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة تعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا. 

 حصد فريق بترول أسيوط خلالها 24 نقطة محتلا المركز الخامس ،فاز ب7 جولات ،وتعادل ب3 جولات ،وخسر ب 7 جولات ،وسجل18 هدفا ،و استقبل 21 هدفا. 

 ونستعرض هدافي فريق بترول أسيوط بعد خوض 17 جولة :

 مصطفي شلبي 5 أهداف 

 إيهاب فؤاد 3 أهداف 

 محمد عدالفتاح "العندليب " هدفين 

 جدير بالذكر تنتظر أندية القسم الثاني قرارات اتحاد الكرة المصري لتحديد مصير صعود وهبوط الفرق أو إستكمال المسابقة .
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