بشرى سارة.. قرار إماراتي يسمح بعودة المقيمين إلى البلاد

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية قرارًا جديدًا بشأن عودة المقيمين لديها ممكن انتهت إقامتهم وهم خارج الدولة.





وأوضحت الهيئة على لسان المتحدث الرسمي بإسمها العميد خميس الكعبي، أن المقيمين لدي دولة الإمارات والمتواجدين خارج البلاد منذ أكثر من 6 أشهر يمكنهم العودة الي البلاد من جديد ولكن وفق الإجراءات الإحترازية المُتبعة وفق ماذكرته صحيفة الإمارات اليوم.





وذكر المتحدث الرسمي بإسم الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في تصريحات صحفية له أن الفترة الماضية شهدت توقف حركة الطيران الدولي نظرا لجائحة فيروس كورونا التي هزت العالم بأكمله لذا فإن عودة المقيمين الذين كانوا خارج البلاد في تلك الفترة كان أمرا صعبا بعد توقف حركة الطيران.





كما لفت الكعبي الي ان القرار الإماراتي الجديد الصادر عن الهيئة قد أمهل المقيمين شهرا من تاريخ وصولهم الي البلاد، لتعديل وضعهم، وتجديد إقامتهم، وبطاقة الهوية المنتهية