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اقتصاد

رضا إسماعيل: تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر والقارة الأفريقية بنسبة 1.2% ليبلغ نحو 6.199 مليار دولار

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى بـ وزارة النقل أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا  بين مصر والدول الأفريقية. 


وأوضح إسماعيل خلال ندوة جمعية رجال الأعمال الأفارقة عبر الفيديو كونفرانس أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية شهد خلال 2019 تراجعا طفيفا بلغ 1.2% ليبلغ نحو 6.199 مليار دولار مقابل 6.273 مليار دولار في 2018 .

ولفت إسماعيل إلى أن صادرات مصر إلى أفريقيا ( تستحوذ على 6.5% من إجمالي الصادرات ) ارتفعت لتسجل 4.299 مليار دولار مقابل 4.282 مليار دولار في 2018، وتتركز أعلى القيم التصديرية في 4 دول أفريقية ( كينيا، جنوب افريقيا،اثيوبيا، نيجيريا) وتتمثل أهم السلع المصدرة في (السيراميك-السكر-الزيوت العطرية واللدائن والورق ومصنوعاته،والاجهزة الكهربائية،والمنتجات الخشبية والمنسوجات الحريرية).

ونوه إلى تراجع واردات مصر من أفريقيا (تستحوذ على 2.5%) لتسجل 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 1.99 مليار دولار في 2018،وتتركز أعلى قيم استيراد من الدول الأفريقية 3 دول ( كينيا-زامبيا- جنوب أفريقيا)، وتتمثل أهم الواردات في(الشاي- البن –التوابل-اللحوم-الفواكه الاستوائية- الكاكاو.
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