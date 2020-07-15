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محافظ الشرقية يعلن خطة التخلص من المقالب العشوائية للحفاظ على صحة المواطنين

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:45 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، إن مقالب العشوائيات مشكلة مزمنة وبها تراكمات كثيرة جدا  ، لافتا الى ان هناك مقالب بها الاف الاطنان منذ سنوات عدة .

واضاف ، غراب " ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران،  أننا نرفع بـالـ 600 طن وقد نصل الى 40 الف طن فى بعض الاحيان .

واشار محافظ الشرقية ، الى اننا بدأنا نقل المقالب العشوائية خارج المناطق السكانية ، بحيث يتم نقله الى المدخل الرئيسى وجارى انشاء مدخل صحى جديد فى بلبيس بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة .

وتابع محافظ الشرقية ، أننا نحاول بقدر الامكان انهاء مشكلة التراكمات ، وذلك بجانب بعض التجارب التى نقوم بها من جمع القمامات من المنازل والجمع المركزى فى المناطق الاخرى .

واكد محافظ الشرقية ، أننا نناشد جميع المواطنين فى التعاون مع كافة الشركات ، وذلك لتوفير فرص العمل لهم  وحرصا على ان يكونوا تحت ادارة المحافظة .
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