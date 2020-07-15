محافظ الشرقية يعلن خطة التخلص من المقالب العشوائية للحفاظ على صحة المواطنين

قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، إن مقالب العشوائيات مشكلة مزمنة وبها تراكمات كثيرة جدا ، لافتا الى ان هناك مقالب بها الاف الاطنان منذ سنوات عدة .





واضاف ، غراب " ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أننا نرفع بـالـ 600 طن وقد نصل الى 40 الف طن فى بعض الاحيان .





واشار محافظ الشرقية ، الى اننا بدأنا نقل المقالب العشوائية خارج المناطق السكانية ، بحيث يتم نقله الى المدخل الرئيسى وجارى انشاء مدخل صحى جديد فى بلبيس بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة .





وتابع محافظ الشرقية ، أننا نحاول بقدر الامكان انهاء مشكلة التراكمات ، وذلك بجانب بعض التجارب التى نقوم بها من جمع القمامات من المنازل والجمع المركزى فى المناطق الاخرى .



