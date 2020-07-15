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اقتصاد

رضا إسماعيل: ضعف النقل وعدم وجود موانئ مشكلات تعوق التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، إن دول شرق وجنوب أفريقيا (جيبوتي- كينيا-جنوب افريقيا-تنزانيا) هي الأكثر تداولا للحاويات المكافئة والبضائع المتداولة بحرًا. 

وأشار خلال ندوة جمعية رجال الأعمال الأفارقة عبر الفيديو كونفرانس الى أن هناك العديد من التحديات التي تعوق زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية كضعف كفاءة عمليات النقل، حيث إن معظم الموانئ الأفريقية ذات كفاءة منخفضة وغير قادرة على استقبال السفن العملاقة، كما أن ثلث دول القارة الافريقية تقريبا ليس لها سواحل بحرية (دول حبيسة). 

وتابع قائلا إن "تلك الأسباب يتعذر معاها استخدام النقل البحري في عمليات التبادل التجاري ويتطلب ذلك انشاء موانئ محورية ومناطق لوجستية والاعتماد على وسائل النقل الاخرى(سكك حديدة –بري- نهري) للنقل الى الدول غير الساحلية".

وذكر أن النقل البحري يتطلب استثمارات ضخمة وهو مالا يتوافر في معظم دول القارة الافريقية، مشيرا الى أن مصر خلال الفترة الماضية بذلت العديد من الجهود لزيادة الاستثمارات في افريقيا حيث تم انشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في افريقيا لتشجيع المستثمرين المصرين على توجيه استثماراتهم لأفريقيا والمشاركة في تنمية القارة، كما تم إحلال الواردات المصرية بواردات افريقية لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية قامت بإرساء برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصرية في تكلفة النقل والشحن إلى الدول الأفريقية، وذلك من أجل تقليل نفقات النقل إلى تلك الدول. 
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