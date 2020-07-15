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أشرف عامر يكشف إجمالي عدد الأطفال بدون مأوى فى مصر.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:48 ص
أشرف عامر ، مسئول
أشرف عامر ، مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال
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شيرين عادل
قال أشرف عامر، مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال والكبار بلا  مأوى، إن مبادرة حماية الأطفال بلا مأوى انطلقت فى عام 2014. 

وأضاف، مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال خلال لقاء خاص مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،   أن الدولة المصرية  قامت بحصر الأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية بإجمالى 16 ألف طفل بلا مأوى.

وأشار أشرف عامر، إلى أن حصر الأطفال بلا مأوى  على مستوى أنجاء الجمهورية تم بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية وكافة الجهات المعنية بالطفولة.

ولفت  مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال ، إلى أن الدولة أطلقت خطة بالاستفادة من الخبرات المعنية بهذا المجال لوضع حلول لهذه الظاهرة . 

يذكر أن برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميًا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.






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