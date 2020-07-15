استكمال امتحان سنوات التخرج بجامعة العريش

تستكمل جامعة العريش محافظة شمال سيناء 'باقي امتحانات سنوات التخرج اليوم الأربعاء ' حيث يؤدي طلاب سنوات التخرج امتحان نهاية العام ' فى كليات التربية' والعلوم الزراعية ' والتربية الرياضية بجامعة العريش ' اليوم الأربعاء.
وأكد الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة -خلال تفقده عددا من اللجان بمرافقة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس- علي انتظام الامتحانات واتباع كافة الاجراءات الاحترازية، للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا .
وأوضح ' بأن الامتحانات تجرى على فترتين : صباحية ومسائية مراعاة لعدم الازدحام 'وتحقيق التباعد الاجتماعى وفقا لقرارات مجلس الجامعة وتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية ' والتي تتضمن الفحص عن طريق البوابات وأجهزة قياس الحرارة وتوزيع الكمامات الواقية وتقليل عدد الطلاب في لجان الامتحانات والمدن الجامعية وتطبيق التباعد بين المقاعد بمسافات كافية، إلى جانب وجود فريق طبى لمتابعة الحالة الصحية، وتطهير وتعقيم يومى للجان الامتحانات والمدن الجامعية.
وقد بدأت امتحانات سنوات التخرج امس الثلاثاء فى كليات: العلوم والآداب والاستزراع السمكى والتجارة باجمالى 540 طالبا وطالبة.
اقراء ايضا:
تحت النخيل.. زواج غير تقليدي في العريش بسبب كورونا
وأكد الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة -خلال تفقده عددا من اللجان بمرافقة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس- علي انتظام الامتحانات واتباع كافة الاجراءات الاحترازية، للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا .
وأوضح ' بأن الامتحانات تجرى على فترتين : صباحية ومسائية مراعاة لعدم الازدحام 'وتحقيق التباعد الاجتماعى وفقا لقرارات مجلس الجامعة وتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية ' والتي تتضمن الفحص عن طريق البوابات وأجهزة قياس الحرارة وتوزيع الكمامات الواقية وتقليل عدد الطلاب في لجان الامتحانات والمدن الجامعية وتطبيق التباعد بين المقاعد بمسافات كافية، إلى جانب وجود فريق طبى لمتابعة الحالة الصحية، وتطهير وتعقيم يومى للجان الامتحانات والمدن الجامعية.
وقد بدأت امتحانات سنوات التخرج امس الثلاثاء فى كليات: العلوم والآداب والاستزراع السمكى والتجارة باجمالى 540 طالبا وطالبة.
اقراء ايضا:
تحت النخيل.. زواج غير تقليدي في العريش بسبب كورونا