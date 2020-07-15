أهالي كفر الحاج داود يشكون من تهالك أعمدة الإنارة

اشتكى أهالي منطقة كفر الحاج داود بالغربية من تهالك اعمدة الانارة ، وظلام غالبية الشوارع.
وقال رأفت عبد العزيز في شكواه ان اغبيه الطريق في كفر الحاج داود سريع ، تسير عليها السيارات وتكون مظلمه نتجه تهالك الاعمده الانارة وعدم صلاحيتها للتشغيل .
وتابع رأفت في شكواه أن غالبية اللمبات غير صالحة للاستخدم نتيج عدم اهتمام المسؤولين بيها وسقوط الامطار عليها .
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