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بين الناس

أهالي كفر الحاج داود يشكون من تهالك أعمدة الإنارة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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منار نور
اشتكى أهالي منطقة كفر الحاج داود بالغربية من تهالك اعمدة الانارة ، وظلام غالبية الشوارع.

وقال رأفت عبد العزيز في شكواه ان اغبيه الطريق في كفر الحاج داود سريع ، تسير عليها السيارات وتكون مظلمه نتجه تهالك الاعمده الانارة وعدم صلاحيتها للتشغيل . 

وتابع رأفت في شكواه أن غالبية اللمبات غير صالحة للاستخدم نتيج عدم اهتمام المسؤولين بيها وسقوط الامطار عليها . 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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