AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: الاعتماد على الصوب الزراعية يحقق الأمن الغذائي ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:19 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن الاعتماد على تقنيات الزراعات المحمية فى مصر أصبح خلال السنوات الماضية من الأولويات الأساسية بهدف توفير الحماية لمحاصيل الخضروات والتى تختلف فيما بينها فى احتياجاتها الحرارية.

وأضاف: حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية ، ويعد أحد أهم المشاريع القومية في مجال الزراعات المحمية و الصوب الزراعية ، ويعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع ترشيد استخدام مياه الري.  

وأوضح أن النتائج الخاصة بأحد الدراسات العلمية أثبتت أن استخدام التغطية بأغشية بلاستيكية يزيد من غلة المحاصيل بمعدل 45.5 في المئة، ويحسن كفاءة استخدام المياه بنسبة 58 في المئة في دولة مثل الصين وهو ما بدأنا بالفعل في تنفيذه على أرض مصر.  

وأضاف أن الصوب الزراعية ترفع كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة حيث تعتمد الزراعات المحمية على نظام الري بالتنقيط، مما يؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه التى يمكن استخدامها في استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة: حلول واقعية لأزمة نقص مياه الري للمحاصيل الصيفية

طفرة حقيقية.. الحفاظ على الرقعة الزراعية ومشروع 1.5 مليون فدان أبرز إنجازات السيسى في القطاع الزراعي

التوسع فى استصلاح الأراضي ..الفلاحين: الرئيس السيسي يبعث برسالة طمأنة للمصريين

صاحب أول تجربة ري بالتنقيط في الصعيد: توفر 50% من استهلاك المياه

صاحب أول تجربة ري متطورة في الصعيد: التنقيط يوفر استهلاك المياه ما بين 40 و50 %.. تعميم التجربة يحتاج دعمًا حقيقيًا للمزارعين.. والحفاظ على المياه مسئوليتنا جميعًا تجاه الأجيال القادمة

القصير: مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي .. و 1.6 مليار جنيه تمويل البتلو و 160 دولة تستقبل 305 سلع مصرية

ترشيحاتنا

بديل البروتين.. الحل السحري بأقل التكاليف لفرد الشعر

أصيب بشلل مؤقت.. ثعبان يهاجم طفلا خلال رحلة عائلية ويتركه في حالة حرجة

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

تاريخ من الموت.. حكاوي مرعبة من أهالي الإسكندرية عن شاطئ النخيل

أخبار التوك شو | مذيعة سي بي سي تكشف تفاصيل غرق شقيقتها.. أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

تعالى يا قلب أمك.. أحزان وآلام تخيم على أسرة الشاب المفقود في مصيف بلطيم.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

عربون محبة.. فنانون يهدون زوجاتهم سيارات كهدية لكسب رضائهن

لم تتحمل فراقها.. أم تلحق بابنتها بعد وفاتها في عيد ميلادها الـ21