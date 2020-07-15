نائب: الاعتماد على الصوب الزراعية يحقق الأمن الغذائي ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن الاعتماد على تقنيات الزراعات المحمية فى مصر أصبح خلال السنوات الماضية من الأولويات الأساسية بهدف توفير الحماية لمحاصيل الخضروات والتى تختلف فيما بينها فى احتياجاتها الحرارية.





وأضاف: حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية ، ويعد أحد أهم المشاريع القومية في مجال الزراعات المحمية و الصوب الزراعية ، ويعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع ترشيد استخدام مياه الري.





وأوضح أن النتائج الخاصة بأحد الدراسات العلمية أثبتت أن استخدام التغطية بأغشية بلاستيكية يزيد من غلة المحاصيل بمعدل 45.5 في المئة، ويحسن كفاءة استخدام المياه بنسبة 58 في المئة في دولة مثل الصين وهو ما بدأنا بالفعل في تنفيذه على أرض مصر.



