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رياضة

شوبير يكشف حقيقه عروض بيراميدز وأوروبا لضم رمضان صبحي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:16 ص
رمضان صبحى
رمضان صبحى
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عبدالله هشام
أكد الاعلامي أحمد شوبير ان رمضان صبحي، لن يلعب في مصر غير للنادي الأهلي، مشيرا إلى انه لا يمتلك عروض أخرى في الدوري المصري حاليا. 

وأضاف شوبير خلال تصريحاته عبر برنامجه الاذاعي عبر إذاعه اون سبورت اف ام : بيراميدز يعلم جيدا ان رمضان صبحي لن يلعب في مصر غير للاهلي وبالتالي لم يتقدم بعرض اصلا للحصول علي خدمات اللاعب . 

وأكمل: لا يوجد مفاوضات بين الزمالك ورمضان صبحي الا انه يمتلك عروض كثيرة من اوروبا الا انها لم ترتقي للمستوي الذي يرجوه اللاعب وترضي طموحاته . 

وأوضح: العروض الاوروبية المقدمة لرمضان صبحي من اندية إيطالية والمانيا صغيره اما العرض الكبير والحقيقي من الدورى التركي واللاعب يرفض الامر تمام . 
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