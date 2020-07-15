أسعار النفط ترتفع بدعم تقديرات تراجع المخزون الأمريكي

تراجع مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب مؤشرات بأن الإمدادات الإضافية المرتقبة من قبل تحالف أوبك بلس الشهر المقبل لن تكون بمستويات كبيرة مثلما اعتقد سلفًا. ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتقديرات أظهرتخلال الأسبوع الماضي، إلى جانب مؤشرات بأن الإمدادات الإضافية المرتقبة من قبل تحالف أوبك بلس الشهر المقبل لن تكون بمستويات كبيرة مثلما اعتقد سلفًا.





على صعيد التداولات،ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.4% إلى 43.08 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.4% عند 40.46 دولار للبرميل.





وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 8.322 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما قد يكون أكبر معدل تراجع له منذ شهر ديسمبر الماضي إذا ما أكدته البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.





وعلى صعيد متصل، يترقب المستثمرون نتائج اجتماع اللجنة الوزارية لتحالف أوبك بلس النفطي المقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم ، وسط توقعات باعتزام كبار المنتجين تخفيف التخفيضات التاريخية التي تم اقرارها منذ شهر مايو الماضي في سبيل دعم الأسعار في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.





ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها أن تحالف أوبك بلس يسعى إلى الحصول على التزامات من قبل الأعضاء الذين لم يستوفوا المستوى المستهدف من خفض الإنتاج خلال الأشهر الماضية بشأن تعويض ذلك خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين .





ويرى خبراء أن ذلك المقترح قد يوازن من تأثير الإمدادات الإضافية المتوقع أن تضخ في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.



