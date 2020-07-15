مؤامرة الصمت.. العبودية الحديثة تسحق عشرات الآلاف من العمال في بريطانيا

نشرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية تقريرًا سلطات فيه الضوء على ظروف عمل العمال بمصانع النسيج في مقاطعة ليسترشاير جنوبي بريطانيا





ونقلت القناة عن عضو البرلمان البريطاني أندرو بريدجن أن هناك "مؤامرة صمت" سمحت لمصانع النسيج باستغلال العمال وتشغيلهم في ظروف أقرب إلى العبودية لسنوات طويلة.





وقال بريدجن "لقد فشلت بشكل ممنهج جميع الضمانات التي كان من شأنها منع حدوث ذلك في ليستر. تقديري أن هناك نحو 10 آلاف شخص تحت نير العبودية الحديثة من أجل بيع الملابس للمتسوقين عبر الإنترنت".









من جانب آخر، كشف تقرير صادر عن مركز العدالة الاجتماعية للدراسات وجمعية العدل والرعاية وبناء على بيانات من الشرطة البريطانية أن هناك على الأقل 100 ألف شخص في بريطانيا يعملون في ظروف أقرب إلى العبودية الحديثة، وقد ازدادت ظروف عملهم صعوبة بشكل خاص بسبب أزمة فيروس كورونا.





ونقلت القناة عن وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند أن "هناك الآن ضوء مسلط على سلسلة مروعة من الانتهاكات"، ورحب بفتح وكالة الجريمة الوطنية تحقيقًا حول ظروف العمل في مصانع مدينة ليستر.





وقال باكلاند "العبودية الحديثة منتشرة في كل مكان حولنا، وهي موجودة في كل بلدة ومدينة في بريطانيا، وفي مناطقنا الريفية أيضًا. إنها تظهر بأشكال عديدة، لكن هذا النوع من الاستغلال – أي الأشخاص الذين يحصلون على أجور أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور ويضطرون للعمل في ظروف غير مقبولة - يجب القضاء على هذا النوع من الانتهاكات. علينا أن نجمع الأدلة وأن نحاكم الجناة كلما أمكن ذلك".





وعلى مدى عقود، كانت هناك شكاوى بأن بعض المصانع تدفع للعمال أقل بكثير من 8.72 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة، وهو الحد الأدنى للأجور في بريطانيا.





وقال بريدجن "لقد ازدهرت أعمال تجار التجزئة عبر الإنترنت أثناء أزمة فيروس كورونا بفضل تعطل منافسيهم، ولذا رأينا زيادة كبيرة في حجم الطلب عبر الإنترنت".





وبدورها، تقول عضو البرلمان البريطاني كلوديا ويبي إنها تلقت اتصالات من عمال مجهولين من دائرتها في شرق ليستر يخشون التحدث علنًا عن ظروف عملهم القاسية، مضيفة "يتقاضى عمال تشغيل الآلات 3 جنيهات إسترلينية في الساعة بينما يتقاضى الحمالون جنيهين إسترلينيين في الساعة. يبدو أن هذا معدل الأجور الشائع".





ونقلت القناة عن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله "نحن نأخذ كل شكاوى العبودية الحديثة على محمل الجد ومصممون على ضمان أن المجرمين القساة الذين يستغلون الضعفاء سيواجهون القوة الكاملة للقانون".





وأضاف المتحدث "تحقق الوكالة الوطنية للجرائم وجهات أخرى حول الشكاوى المروعة بشأن المصانع المستغلة للعمال في ليستر، وكان وزير الداخلية واضحًا في تأكيده أن أي شخص يستفيد من السخرة لن يجد مهربًا".