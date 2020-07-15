عودة الحياة للكرة.. طلائع الجيش يواجه المقاصة وديا اليوم

تقام اليوم الأربعاء أول مباراة كرة قدم بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يواجه فريق طلائع الجيش منافسه مصر المقاصة اليوم علي ملعب جهاز الرياضة العسكري.





كما اتفق مسؤولو نادي طلائع الجيش علي مباراة ودية امام المقاولون العرب وانبي ونادي مصر استعدادا لعودة الدورى المصري.





وكان اتحاد كرة القدم أعلن عودة الدورى المصري يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف الطويلة.





وأجرت الأندية المصري مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات اتحاد الكرة لعودة النشاط الرياضي بعد الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الوزراء.