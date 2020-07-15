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تعالى دوق طعم مصر.. معلومات لترويج السياحة على السوشيال ميديا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:28 ص
أنجيلينا جمال، أحد
أنجيلينا جمال، أحد مؤسس مباردرة "طعم مصر"
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فرح علاء الخولي
قالت أنجيلينا جمال، أحد مؤسسي مبادرة "طعم مصر"، إنها هي واصدقائها في المبادرة لم يكن يعرفوا الكثير عن تاريخ بلدهم سواء لزيارتهم لبعض المواقع او معلومات من خلال الدراسة او الاطلاع، ولكن بعد التحاقهم بكلية السياحة والفنادق اختلف تعلقهم و ارتباطهم بالجمال المصري وما تتمتع به مصر من جمال اثار ومناطق وغيرها من الاماكن والمزارات.

وتابعت أنجيلينا جمال، خلال حوارها عبر "سكايب" في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنها وصديقتيها قرروا ان يظهروا هذا الجمال المصري وعرض الصور ملحقة ببعض المعلومات التاريخية، وعرض التراث واساس عادتنا وتقاليدنا، والترويج للاكلات المصرية الشعبية وكل ما يختلف به الشارع المصري، والذي نطلق عليه بالمعنى الدارج لدينا "مدوقتش طعم مصر" وهو الاحساس بكل شئ فيها.

واوضحت انهم اعتمدوا على مواقع موثقة لاستقاء المعلومات منها بالاضافة الى مساعدة الكلية وارشيفها ومكتبتها لخدمة المبادرة وتزويدها بالمعلومات اللازمة، لافتة الى انهم يقدمون بعض الحلقات المنفصلة والفيديوهات التي تتعلق بالامثال وحكايات الشوارع المصرية وسبب تسيميتها.

واضافت انهم سينتقلون الى مرحلة أخرى من خلال النزول بأنفسهم والسفر داخل مصر لترويج المعلومات وتصويرها من خلالهم، وان تلك الخطوة كانت مؤجلة بسبب تفشي ازمة فيروس كورونا ووقف كل الانشطة في البلاد.
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