AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم إغلاقها.. حالة واحدة مسموح لها بالمرور عبر المنافذ البرية السعودية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:24 ص
الجوازات السعودية
الجوازات السعودية
Advertisements
محمود نوفل
كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية ، عن طريقة التسجيل لمرور الحالات الإنسانية والإستثنائية عبر المنافذ البرية التابعة للمملكة، وذلك بعد إغلاقها أمام حركة المسافرين.

جاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد المستفيدين، حول إمكانية التسجيل في الحالات الإنسانية والاستثنائية  عبر الصفحة الرسمية للمديرية العامة للجوازات علي موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وعبر الحساب الرسمي للجوازات وضًحت المديرية طريقة التسجيل لمرور الحالات الإنسانية والإستثنائية، حيث قالت : فيما يخص الحالات الإنسانية والاستثنائية، يرجى توجيه برقية إلى وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم (٩٦٩) تتضمن الطلب بشكل واضح مع إرفاق المبررات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه رغم إغلاق المنافذ البرية للبلاد أمام المسافرين إلا ان الحركة التجارية والشحن لازالت مستمرة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يستطيع الأجانب العودة للسعودية من جديد.. الجوازات ترد

قرار للجوازات السعودية بشأن المقيمين .. تفاصيل

أخبار السعودية اليوم: رفع أسعار البنزين.. إغلاق باب التسجيل للحج.. والجوازات تشترط لتجديد الإقامة وجود تأمين طبي للمقيمين

ترشيحاتنا

بمجموع ٦٥ ٪؜ .. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية بكلية الشرطة

هل عدم زيارة قبر الوالدين من العقوق ؟.. مستشار المفتي يجيب

أصيب بشلل مؤقت.. ثعبان يهاجم طفلا خلال رحلة عائلية ويتركه في حالة حرجة

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

لمدة شهر.. تعديلات مرورية على الطريق الدائري من محور 26 يوليو حتى المريوطية

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-7-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

عربون محبة.. فنانون يهدون زوجاتهم سيارات كهدية لكسب رضائهن

لم تتحمل فراقها.. أم تلحق بابنتها بعد وفاتها في عيد ميلادها الـ21