رغم إغلاقها.. حالة واحدة مسموح لها بالمرور عبر المنافذ البرية السعودية

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية ، عن طريقة التسجيل لمرور الحالات الإنسانية والإستثنائية عبر المنافذ البرية التابعة للمملكة، وذلك بعد إغلاقها أمام حركة المسافرين.





جاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد المستفيدين، حول إمكانية التسجيل في الحالات الإنسانية والاستثنائية عبر الصفحة الرسمية للمديرية العامة للجوازات علي موقع التدوينات القصيرة تويتر.





وعبر الحساب الرسمي للجوازات وضًحت المديرية طريقة التسجيل لمرور الحالات الإنسانية والإستثنائية، حيث قالت : فيما يخص الحالات الإنسانية والاستثنائية، يرجى توجيه برقية إلى وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم (٩٦٩) تتضمن الطلب بشكل واضح مع إرفاق المبررات.



