تقاضوا أموالا دون وجه حق.. النيابة الإدارية تحيل 11 مسئولا بالجَمارك للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة 11 مسئولًا بجمارك الصادرات والواردات الجوية للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت قيامهم بإدراج أسمائهم بكشوف بدل السهر، ما ترتب عليه تقاضيهم مبالغ مالية دون وجه حق.





وأكد تقرير الإتهام أن المحالين بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خلال الفترة من فبراير 2013 حتى يوليو 2017 خالفوا القواعد والتعليمات المالية وسلكوا مسلكًا معيبًا، وأهملوا في أداء عملهم.





وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية أن جميع المحالين أعدوا وأعتمدوا كشوف بدل السهر وأدرجوا أسمائهم بها مما ترتب عليه الصرف لهم والوارد أسمائهم بالكشوف رغم عدم استحقاقهم بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.





وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادة رئيس التفتيش بالإدارة المركزية، ومذكرة رئيس الإدارة الموجهة الى مدير عام الشئون القانونية وصور ضوئية من إذون الصرف وخطاب إدارة الاستحقاقات.