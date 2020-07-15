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ثقافة

القومية للموسيقى الشعبية بطلعت حرب.. الجمعة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في الثامنة مساء الجمعة 17 يوليو، حفل فني للفرقة "القومية للموسيقي الشعبية" بمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" التابع لقطاع الصندوق.

وتقدم الفرقة مجموعة من الأغانى والفقرات منها: المربعات، فقرة نوبي، فقرة فلاحي، إضافة إلى التنورة، الحفل بقيادة د. أسامة زغلول، اشراف فني عاطف السعيد

يذكر أن الفرقة القومية للموسيقي الشعبية تأسست عام 1993 علي يد رواد الفن الشعبى: سليمان جميل وزكريا الحجاوي، وشاركت في العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها.

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