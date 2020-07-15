انتهاء تصحيح 3 مواد في كنترولات الثانوية العامة.. والتعليم: المؤشرات مطمئنة

أكد مصدر مسئول من داخل كنترولات الثانوية العامة 2020، أنه قد تم الانتهاء من تصحيح 3 امتحانات ثانوية عامة حتى الآن،





وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه جار الآن عملية رصد درجات هذه المواد الثلاثة ، مشيرًا إلى أنه مازال العمل مستمر في تصحيح باقي الامتحانات.





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ومن جانبه ، أكد الدكتور رضا حجازي أن المؤشرات مطمئنة ، و نسب النجاح مرتفعة ، و هناك اعداد كبيرة من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية.





وأوضح حجازي أن جميع كنترولات الثانوية العامة لديها تعليمات واضحة توصي بالالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب.





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ووجه رئيس عام الامتحانات السادة مراجعى التصحيح بوضع علامة المراجعة بعيدة عن الدرجة التى وضعها المصحح حتى تظل الدرجة واضحة، مشددًا علي مراجعتهم الإجابات ودرجات الجمع التي وضعها المصححين، وضرورة مراجعة جمع جزئيات كل مجموعة حتي لا يحدث خطأ في الجمع لكى تتم عملية التقدير بدقة وعدالة.





وشدد الدكتور رضا حجازى بضرورة تصحيح الإجابات الأخري للطالب على الأسئلة المقالية وتحسب للطالب الدرجة الأعلى.



وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).





وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 آلاف و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالب/طالبة بنسبة نجاح 95.4%.





وأضاف حجازى، إن 112 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالب/طالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالب/طالبة منازل، كما حصل 6606 طالب/طالبة (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالب/طالبة بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالب/طالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





كما اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).





وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 آلاف و 457 ورقة، أسفرت عن نجاح 21152 طالب/طالبة بنسبة نجاح 90.2%.





وأضاف حجازى، إن 4982 طالب/طالبة (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 149 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 4857 طالب/طالبة (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب/طالبة (بنسبة 20.33% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.





كما اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس السبت 11 يوليو 2020 نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة والمنطق بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).





وذلك بعد الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع السادة موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق، البالغ عددها 11 ألف و114 ورقة، أسفرت عن نجاح 10201 طالب/طالبة بنسبة نجاح91.8%.





وأضاف حجازى، إن 2925 طالب/طالبة (بنسبة 28.67.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الأعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول1158 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية، كما حصل 2091 طالب/طالبة "بنسبة 20.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1489 طالب/طالبة (بنسبة 14.60% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.





وهى امتحانات مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة والمنطق.