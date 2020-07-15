AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تسريبات خيمة القذافي..قرارا كويتي جديد بشأن الإخواني مبارك الدويلة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:10 م
مبارك الدويلة والقذافي
مبارك الدويلة والقذافي
Advertisements
محمود نوفل
وجهت  النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، أمرا بضرورة ضبط وإحضار النائب الإخواني السابق في مجلس الأمة الكويتي مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ"تسجيلات خيمة القذافي".

ووفق ما ذكره موقع العربية نت أن  وزارة الداخلية الكويتية كانت قد تقدمت بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة.

جدير بالذكر أن الأيام القليلة الماضية كانت قد شهدت تسريبات صوتية نشرت عن لقاء النائب الإخواني مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة، لاسيما دول الخليج.

وكان النائب الإخواني " مبارك " قد برر التسجيلات قائلا: "اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه في الخيمة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الديوان الأميري يرد على افتراءات نائب إخواني بحق أمير الكويت والملك سلمان

أحمد موسى يعرض فيديو مسربا للقذافي يفضح فيه نظام الحمدين ..فيديو

التنظيم يواصل أكاذيبه .. كيف سقط الإخواني لمبارك الدويلة في فخ التضليل؟

صحف الكويت اليوم.. السيسي: ثورة 30 يونيو منعت اختطاف مصر وصانت هويتها الوطنية.. واشنطن والرياض تدعوان إلى تمديد حظر الأسلحة على طهران.. الإنتربول يرفض طلب إيران باعتقال ترامب على خلفية مقتل سليماني

بعد اتهامه بـ محاولات لزعزعة أمن الخليج.. تعرف على نائب الأمة الكويتي فايز البغيلي؟

بعد تحقيق حول تسجيلات «خيمة القذافي».. أمن الدولة الكويتي يخلي سبيل مبارك الدويلة

ترشيحاتنا

ماذا قال النبي عن فضل صيام العشر من ذي الحجة؟.. علي جمعة يجيب

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

بدون مكياج.. شاهد ريم مصطفى في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

حبوب اللقاح كلمة السر.. علماء يكتشفون سبب انخفاض عدد الإصابات بـ كورونا

تقاضوا أموالا دون وجه حق.. النيابة الإدارية تحيل 11 مسئولا بالجَمارك للمحاكمة

هل يتعافى أغلب المصابين بفيروس كورونا منه؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

AdvertisementS

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

فيديو جديد يكشف ظهور نانسى عجرم لحظة مقتل محمد الموسى بفيلتها

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

خيانة عظمى.. عمدة اسطنبول يتعهد بعرقلة صفقة أردوغان والشيخة موزة

تعالى يا قلب أمك.. أحزان وآلام تخيم على أسرة الشاب المفقود في مصيف بلطيم.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

عربون محبة.. فنانون يهدون زوجاتهم سيارات كهدية لكسب رضائهن

لم تتحمل فراقها.. أم تلحق بابنتها بعد وفاتها في عيد ميلادها الـ21