بعد تسريبات خيمة القذافي..قرارا كويتي جديد بشأن الإخواني مبارك الدويلة

وجهت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، أمرا بضرورة ضبط وإحضار النائب الإخواني السابق في مجلس الأمة الكويتي مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ"تسجيلات خيمة القذافي".





ووفق ما ذكره موقع العربية نت أن وزارة الداخلية الكويتية كانت قد تقدمت بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة.





جدير بالذكر أن الأيام القليلة الماضية كانت قد شهدت تسريبات صوتية نشرت عن لقاء النائب الإخواني مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة، لاسيما دول الخليج.





وكان النائب الإخواني " مبارك " قد برر التسجيلات قائلا: "اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه في الخيمة".



