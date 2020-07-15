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محافظات

بمركزي أبوتيج والفتح.. محافظ أسيوط: تكثيف العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:16 م
اجتماع التقنين
اجتماع التقنين
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف العمل وزيادة معدلات الأداء والإسراع في تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والانتهاء من الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

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وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المنظومة والتعليمات الواردة في هذا الشأن بناءً على تكليفات الحكومة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندسة إيمان محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ويسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية ومسئولي ملف التقنين والإزالات.

وناقش الاجتماع آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بمركزي أبوتيج والفتح وآخر المستجدات الخاصة بطلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة وما تم فحصه وإجراءات المعاينة والتسعير واستعراض الحالات المستوفاة تمهيدًا لتسليم العقود لأصحابها.

وأضاف محافظ أسيوط إن العمل مستمر في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 موجهًا باستكمال أعمال إزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال أعمال الموجه الـ 16 لإزالات التعديات على الأراضي تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.
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