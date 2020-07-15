"2 كفاية": تلقينا 700 ألف مكالمة لتنظيم الأسرة منذ تفشي كورونا

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الحملة تأثرت في بداية الأمر بجائحة كورونا، لافتة إلى أن الحملة تعمل على محورين أساسيين أولهما زيادة الطلب على تنظيم الأسرة من خلال التوعية، والمحور الثاني هو تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال العيادات التابعة للمشروع.





وتابعت مديرة مشروع 2 كفاية، خلال حوارها عبر "زووم" لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن توقفت بعض الحملات من المشروع مثل حملات طرق الابواب وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل، ولكن تم استحداث طريقة جديدة في تلك الفترة وهي باستخدام قاعدة البيانات للحملة بالاسر والاتصال بهم تلفونيا من خلال متخصصين لعمل التوعية.





واضافت أن خلال الفترة من ابريل ليونيه في ظل تفشي فيروس كورونا تم عمل ما يقرب من 700 الف مكالمة تليفونية للتاكد من صحة الاسرة والام وحصولها على وسائل تنظيم الاسرة وهكذا، وانه تم عمل 3 مليون زيارة في حملة طرق الابواب خلال العامين القادمين للاسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" للتوعية بتنظيم الاسرة.





واوضحت انه تم تحويل 500 الف سيدة لعيادات تنظيم الاسرة وذلك بالتوزيع على عيادات وزارة الصحة وعيادات 2 كفاية، لافتة الى ان المشروع يعتمد على مساندة جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية واجماليهم يصل الى 108 جمعية اهلية منهم 92 جمعية تعمل فقط في التوعية بتنظيم الاسرة من خلال عمل 4 ندوات شهرية.



