AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشرف عامر: الوحدات المتنقلة طريقة مبتكرة لجذب الأطفال بلا مأوى.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:20 م
أشرف عامر
أشرف عامر
Advertisements
شيرين عادل
قال أشرف عامر، مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال والكبار بلا  مأوى، إن البرنامج القومى لحماية الأطفال اعتمدت على طريقة جديدة لجذب الأطفال تسمى "الوحدة المتنقلة ".

وأوضح، مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال  خلال لقاء خاص مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الوحدة المتنقلة عبارة عن عربة مجهزة وجذابة للأطفال بدلا من جمع الأطفال بلا مأوى من الشوارع بالطريقة التقليدية. 

وأشار أشرف عامر، إلى أن برنامج حماية الأطفال التابع  لوزارة التضامن والجهات المعنية  بدأ فى 10 محافظات وبدأ يتوسع فى الحالى ليشمل 3 محافظات آخرين بإجمالى 13 محافظة حتى الآن.

وتابع مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال إلى أن محافظة القاهرة، أن البرنامج يرتكز على 17 وحدة متنقلة تضم أعضاء الفريق بمشاركة الجمعيات الأهلية. 

يذكر أن برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميًا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرح سعيد: المناهج الرقمية لمراحل التعليم الأساسى تضم 13.5 مليون طالب.. فيديو

هند النعساني: أحزاب المعارضة التركية ترفض تصرفات أردوغان في ليبيا "فيديو"

الصين ترفض التحذير الأوروبى بشأن هونج كونج يتصدر النشرة الدولية لـ صباح البلد .. فيديو

هند النعسانى: وزارة الصناعة تعمل على ربط منظومة البحث العلمى بمشروعات سوق العمل.. فيديو

أبرزهم تيك توك.. هند النعسانى: أمريكا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية.. فيديو

حفتر يتعهد بالتصدى للعدوان التركى وحماية ثروات ليبيا.. يتصدر النشرة الدولية لـ صباح البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

حبوب اللقاح كلمة السر.. علماء يكتشفون سبب انخفاض عدد الإصابات بـ كورونا

بدون جمهور.. الجبلاية تكشف مصير استضافة مصر لمباريات دوري الأبطال.. فيديو

حدث ليلاً | الجيش الليبي يؤمن الحدود مع مصر.. «العدل الدولية» تتجاهل مزاعم قطر المرفوضة من دول الرباعي العربي

بدون مكياج.. شاهد ريم مصطفى في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

أكثر شراسة وعدوانية.. سلالة جديدة من كورونا تستوحش فى هذه الدولة

صحة حديث "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط" .. دار الإفتاء توضح .. فيديو

AdvertisementS

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

فيديو جديد يكشف ظهور نانسى عجرم لحظة مقتل محمد الموسى بفيلتها

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

خيانة عظمى.. عمدة اسطنبول يتعهد بعرقلة صفقة أردوغان والشيخة موزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

عربون محبة.. فنانون يهدون زوجاتهم سيارات كهدية لكسب رضائهن

لم تتحمل فراقها.. أم تلحق بابنتها بعد وفاتها في عيد ميلادها الـ21