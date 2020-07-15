أشرف عامر: الوحدات المتنقلة طريقة مبتكرة لجذب الأطفال بلا مأوى.. فيديو

قال أشرف عامر، مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إن البرنامج القومى لحماية الأطفال اعتمدت على طريقة جديدة لجذب الأطفال تسمى "الوحدة المتنقلة ".





وأوضح، مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال خلال لقاء خاص مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الوحدة المتنقلة عبارة عن عربة مجهزة وجذابة للأطفال بدلا من جمع الأطفال بلا مأوى من الشوارع بالطريقة التقليدية.





وأشار أشرف عامر، إلى أن برنامج حماية الأطفال التابع لوزارة التضامن والجهات المعنية بدأ فى 10 محافظات وبدأ يتوسع فى الحالى ليشمل 3 محافظات آخرين بإجمالى 13 محافظة حتى الآن.





وتابع مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال إلى أن محافظة القاهرة، أن البرنامج يرتكز على 17 وحدة متنقلة تضم أعضاء الفريق بمشاركة الجمعيات الأهلية.





يذكر أن برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميًا.



