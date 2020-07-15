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محافظات

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مركزا تكنولوجيا ومجزرا بطما

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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خالد رياض
افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة طما، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بتكلفة مليون و 150 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، وعدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما.


وأوضح "الفقى" أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي والميكنة لكافة الخدمات المحلية، مشيرا إلى أن تلك المراكز تقدم ٤٦ خدمة محلية مميكنة من أهمها رخص البناء والتشغيل، والشكاوي، ورخص المحلات التجارية، وغيرها من الخدمات التي تهم المواطنين.


وأشار الفقى إلى تطوير منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتدريب العاملين على البرنامج المطور الخاص بالمراكز التكنولوجية المرتبط بنظام ربط بين مختلف الإدارات، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من أثاث وأجهزة إلكترونية وكهربائية للمركز، لافتا إلى أن التطوير شمل أيضا تفعيل خدمة qr للاستفسار عن الخدمة وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الجهد والتكاليف.


كما افتتح المحافظ أيضا مجزر طما الرئيسى بمدخل المدينة، والمقام على مساحة 1900 متر بتكلفة 6 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 45 ذبيحة/ الساعة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والذى يخدم مدينة طما والقرى المجاورة.


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