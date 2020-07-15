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تعليم

رسالة ماجستير: مواقع الجامعات لا تستخدم أدوات التكنولوجيا المتقدمة في التواصل مع الطلاب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:51 م
رسالة ماجستير حول
رسالة ماجستير حول الشباب الجامعي المصري بالمواقع الإلكترونية
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قسم التعليم
رصدت رسالة ماجستير حملت عنوان "علاقة الشباب الجامعي المصري بالمواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي وسبل تطويرها"، للباحثة ابتسام فوزى تميم، عادات وأنماط وكثافة استخدام الشباب الجامعي المصري للمواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي، وتحليل وتقييم واستنتاج نوعية كل من الدوافع والإشباعات المتحققة لديهم نتيجة استخدامهم لهذه المواقع.

وكشفت الرسالة عن اتجاهات الشباب الجامعي المصرى نحو تلك المواقع، والوقوف على تأهيل ومستوى التدريب المهنى والأكاديمي والخبرات الوظيفية والملامح العامة للأداء المهنى للقائمين بالاتصال فيها، و اتجاهات القائمين بالاتصال نحوها، بالاضافة إلى معرفة مقترحات كل من الشباب الجامعى والقائمين بالاتصال في المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي لتطوير تلك المواقع. 


وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج ومنها؛ ضعف معدل الاستخدام اليومي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي من قبل الشباب الجامعى المصري، وعدم وجود وقت محدد لكثافة الاستخدام، فضلا عن ازدياد معدل الاستخدام عند مواجهة مشكلة في الدراسة، وأن المواقع الإلكترونية للجامعات جاءت فى مقدمة المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي التي يستخدمها الشباب الجامعى المصري.

فضلا عن عدم توظيف مواقع مؤسسات التعليم العالي لأدوات التكنولوجيا المتقدمة مثل الدردشات والمنتديات والحوارات الصوتية في عملية التواصل مع الشباب الجامعي، وأن خدمة الإستعلام عن أرقام الجلوس وجداول الامتحانات والنتائج جاءت في مقدمة الخدمات التي يستخدمها الشباب الجامعى المصري على تلك المواقع.

بالإضافة إلى أن عدم الرد على الاستفسارات والشكاوى، جاء فى مقدمة الصعوبات التى تواجه الشباب الجامعي المصري عند استخدام المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي، وأن الرد الفورى على الاستفسارات والشكاوى، جاء فى مقدمة مقترحاتهم لتطوير تلك المواقع.


ووضعت الباحثة عددا من التوصيات، ومنها ضرورة تطوير الخطة الاستراتيجية التي ترعاها وزارة التعليم العالي، لتتضمن إنشاء معايير محلية تتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بتصميم المواقع الإلكترونية ومحتواها، وكذا إعداد وثيقة فنية لتوحيد معايير تصميم واستضافة هذه المواقع والخدمات المقدمة من خلالها، بالاضافة إلى ضرورة تخصيص ميزانية لتطوير المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي، مع إيجاد آليات للتمويل الذاتي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن زيادة سرعة الإنترنت بتلك المواقع، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للتفاعل مع الشباب الجامعي من خلال هذه المواقع ، بالاضافة إلى ضرورة الارتقاء بالأداء المهنى للقائمين بالاتصال بتلك المواقع.
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