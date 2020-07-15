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ثقافة

الفنانة آمال حلمي تهدي مقتنيات الراحل مظهر أبو النجا للمركز القومي للمسرح

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح، وذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

ودعما لهذا المشروع الثقافي التنويري أهدت الفنانة آمال حلمي أرملة الفنان الراحل مظهر أبو النجا متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بدلة الفنان الراحل مظهر أبو النجا، و2 جاكيت، و2 جلباب، وقميص للفنان الراحل، بالإضافة إلى جواز سفر وكارنيه النقابة اللذان يحملان اسم مظهر أبو النجا.

يأتي هذا دعما للمشروع الطموح الجاري تنفيذه حاليا لحفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفن الشعبي.
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