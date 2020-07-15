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محافظات

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 8 مقاهى وكافيهات بدمياط

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:50 م
غلق وتشميع
غلق وتشميع
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زينب الزغبي
شنت ،محافظة دمياط، حملة مكبرة على المقاهى والكافيهات، للتأكد من مدى التزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والتزامهم بقرارات مجلس الوزراء بشان منع تناول الشيشة ومواعيد الغلق المقرر.

شارك في الحملة محمد الشبراوى نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لقطاع شمال وبالاشتراك مع ادارة المتابعة بديوان عام المحافظة ،واسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 مقاهى بنطاق مركز دمياط لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

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ومن جانبه صرح اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط ،ان هناك مرور يومى على الكافيهات والمقاهى للتاكد من مدى التزامهم بكافة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعادة فتح المقاهى بنسبة 25% واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مشيرا الى انه يتم غلق وتشكيع فورى لاى منشأة او مقهى غير ملتزمة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين كما تم التنبية على اصحاب المقاهى والكافيهات والمطاعم باتباع كافة الاجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم وسلامه المواطنين المترددين على تلك الاماكن



لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 8 مقاهى وكافيهات بدمياط
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 8 مقاهى وكافيهات بدمياط
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 8 مقاهى وكافيهات بدمياط
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 8 مقاهى وكافيهات بدمياط
لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 8 مقاهى وكافيهات بدمياط
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